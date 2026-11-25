Под надслов "Нито една повече!" граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София. Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно", съобщи БТА. В София в протеста и шествието се включиха няколко хиляди младежи.

Протести имаше и в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Трявна.

На 25 ноември се отбелязва Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. Тази година глобалната кампания на ООН „Обединявайте се!“ (UNiTE) поставя акцент върху по-добрата институционална координация, гарантиране на достъпа до правосъдие, ефективна закрила на пострадалите и прекратяване на безнаказаността.