В Костинброд се разбунтуваха срещу съмнителна схема със земи

Земя се апортира в губещо общинско дружество. То я ипотекира, не може да плаща дълговете си, така тя се оказва в частни ръце - чисто източване.

За такава възможна схема алармираха инициативни комитети от няколко костинбродски села. "Терените могат да стигнат до частна фирма с интерес към фотоволтаици, водороден завод и батерийни площадки", написаха недоволните хора. С позиция излезе и кметът на общината Трайко Младенов (ГЕРБ): "Искам категорично да заявя: Предложението не е свързано с предоставяне на земи за фотоволтаични централи, възобновяеми енергийни източници или предварително договорени инвестиционни намерения".

2000 декара

Визираната земя касае 182 имота, около 2000 декара. Според недоволните хора това са земеделски терени и пасища - т. нар. остатъчен поземлен фонд, известен като "земи по чл. 19". На 11 ноември 2026 г. по предложение на кмета Младенов общинският съвет е задвижил апорт с тези имоти.

ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ЗЕМЯТА

Това е финансово закъсалото „Общински превози – Костинброд" ЕООД. За 2025 г. дружеството е отчело загуба от 727 000 лв., има краткосрочни задължения от близо 3 млн. лв., отрицателен собствен капитал от 1,261 млн. лв. Официално заявената цел на общината е чрез апорта да заздрави финансово дружеството.

СТРАХОВЕТЕ

"Притеснителен е записаният текст, че част от терените могат да бъдат използвани като ипотечно обезпечение за задължения на дружеството. Така земите ще влязат в имуществото, с което то отговаря пред кредиторите си", алармират инициативните комитети от Богьовци, Безден, Дреново и Градец. Добавят: "По време на заседанието Младенов е обяснил, че общината бърза заради очаквано ново ограничение върху земите по чл. 19 и че след 31 декември 2026 г. ще бъде с „вързани ръце". Става дума за законопроект, предвиждащ нов мораториум върху разпореждането с тези земи до края на 2027 г. Той е приет на първо четене".

Хората питат: "Защо точно тези 182 имота, какъв земеделски резерв ще остане за местните жители и за евентуални реституционни претенции, какви гаранции ще има, че земите няма да бъдат ипотекирани, загубени при неизпълнение на задължения или впоследствие прехвърлени на частни интереси". Подготвя се протест. Земята е и поминък.

ОТГОВОР

Кметът отговори на обвиненията с доста дълга позиция. Той не отрече бързането, но твърди, че всичко е в обществен интерес. Есенцията от отговора на кмета, освен че нищо не се прави в полза на завод за батерии, е:

"За имотите през годините са действали определени законови ограничения. През тази година, въпреки че тези имоти са в пълна собственост на общината, не сме си позволили да се разпоредим с нито един от тях. В продължение на десетилетия тези земи са били предмет на процедури по възстановяване на собствеността. Днес броят на подобни преписки е значително намалял. Те не са повече от дузина за последните 3 години. Същевременно сме предвидили запазването на поземлен фонд в съответните населени места, за да бъдат гарантирани възможностите за изпълнение на законовите задължения. Предвид обсъжданите нови ограничения върху разпореждането с тези земи и все по-ограничените финансови възможности на общините, считам, че местната власт трябва да търси законосъобразни решения за по-ефективното управление на собствените си активи. Целта на предложената апортна вноска е увеличаване на капитала и укрепване на имущественото и финансовото състояние на общинското транспортно дружество. Апортната вноска не означава автоматична продажба на имотите. Предвиждаме изработването на план за управление на тези имоти, който да бъде обсъден с участието на общинските съветници и съответните експерти".