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ГДБОП показа свръхлукс от домовете на арестуваните в Костинброд

При операцията, която продължава и в момента, вече са задържани 11 души

15 Окт. 2026
Кадър от вътрешността на дома на един от задържаните.
ГДБОП
Кадър от вътрешността на дома на един от задържаните.

ГДБОП обяви подробности и пусна видеото, в което показа свръхлукса, в който живеят всички арестувани при масираната операция в Костинброд. При операцията, която започна в сряда и продължи и в четвъртък, беше показано как полицията отвежда бившият общински съветник от ГЕРБ и бивш депутат от ДПС Илия Илиев. През годините той беше задържан по обвинение за купуване на гласове, за което беше обвинен и за източване на НКЖИ, за което бе осъден условно. 

От днешното съобщение на МВР и от фейсбук страницата на ГДБОП става ясно, че при сегашната операция вече са арестувани 11 човека. Ведомствата твърдят, че разследват корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки, ощетила държавата с милиони евро.

Спецоперацията на антимафиотите е реализирана под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас и със съдействието на ОД на МВР в страната. До момента било установено, че организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. на територията на градовете Бургас и София. Тя е образувана с користна цел – за извършване на престъпления от длъжностни лица.

В рамките на направени до момента проверки е установено, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно-битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло. Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи, твърди МВР.

По друга обществена поръчка по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтажът на врата към водна камера от ПВЦ – на 3200 лв.

Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с включено ДДС).

Установено е също, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването. Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти, твърди вътрешното министерство.

Извършени били действия по разследването на 31 адреса – претърсвания на 7 домашни адреса и 24 огледа на местопроизшествие. Иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности – инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси.

В качеството на свидетели са разпитани 38 души. 

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Бившият депутат от ДПС и лидер на партия ДРОМ Илия Илиев е оправдан за купуване на гласове. Това реши днес съдия Стефан Милев от Софийския градски съд. Според съда обвинението не е доказано.
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На видеозапис от акцията, публикуван от ГДБОП се виждат списъци с "подробна инвестиционна програма на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас". На друг лист се записани на ръка абревиатурите на министерствата МРРБ, МОСВ и ВиК Б. с проценти срещу тях.

Установено е, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването, разясняват антимафиотите.

Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.

 

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