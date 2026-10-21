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ГДБОП атакува четири колцентъра и арестува деветима

Днес, 14:05
Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса в страната.
Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса в страната.

Деветима са задържани при мащабната акция на ГДБОП срещу онлайн финансови измами, проведена в няколко града на страната. Разследващите са установили щети за около 600 000 евро, нанесени на граждани от различни държави в Европейския съюз. Четирима от задържаните вече са с повдигнати обвинения, предаде БНТ. 

От ГДБОП съобщиха нови подробности за операцията, при която беше преустановена дейността на четири колцентъра – един в Бургас, един във Варна и два в София. Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса.

Според разследващите организираната престъпна група е използвала колцентровете, за да предлага на граждани от различни европейски държави инвестиции в несъществуващи финансови продукти. За целта са създавани фалшиви платформи, предимно с помощта на изкуствен интелект, чрез които се предлагала търговия с криптовалути и други финансови инструменти.

На клиентите са били обещавани големи и бързи печалби, но вложените средства попадали в банкови сметки, контролирани чрез т. нар. "финансови мулета". Това са лица, на чието име били регистрирани дружества и откривани сметки в български банки. Разследващите са установили над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност.

Вчера в Бургас антимафиотите влязоха в офис на IT специалисти в промишлената зона на комплекс "Славейков". Полицаите разбиха входната врата на помещението, а част от тях проникнаха и през терасата с помощта на стълба.

При операцията в страната са иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. От деветимата задържани четирима са привлечени като обвиняеми, а за двама прокуратурата е постановила задържане за срок до 72 часа.

Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура във Варна за участие в организирана престъпна група, измами и пране на пари.

 

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