Собственикът на “Булметал“: Демерджиев да ми се извини или да подаде оставка

Задържаният при акция на ГДБОП и впоследствие освободен без повдигнати обвинения бизнесмен и собственик на “Булметал“ Кольо Атанасов поиска публично извинение от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев или неговата оставка. Това се случи по време на протест в Гурково, където работници, служители на предприятието му и жители на града блокираха за кратко Прохода на Републиката, предаде БГНЕС. "Призовавам министърът да избере дали да проведе публичен разговор, да се извини публично на семейството ми и служителите, или да се оттегли от поста си", обяви Атанасов. По думите му заради грешките на МВР и на вътрешния министър ще трябва да съди държавата.

С протестни действия и послания срещу репресиите работещите във фирмата също изразиха недоволството си от действията на полицията. Според тях случилото се поставя под въпрос нормалната работа на предприятието и създава несигурност за бъдещето на стотици работни места.

Кольо Атанасов, който е собственик на международна компания за производство на метални опаковки, заяви, че действията срещу него не са случайни, а целят злепоставяне и провал на бизнеса му. Той твърди, че от години е обект на натиск „от страна на мафията“. И подчерта, че неговата компания създава работни места, а арестът му е нанесъл сериозни финансови и репутационни щети на фирмата.

Атанасов разпространи сред протестиращите официално обръщение до президента и премиера, до председателя на Народното събрание и до всички българи. Той настоя за отговори от институциите относно основанията за задържането му и последвалото освобождаване без обвинение. Протестиращите настояха за прозрачност по случая и гаранции, че работата на предприятието няма да бъде възпрепятствана.

На 5 ноември ГДБОП нахлу във фабриката на Атанасов в Гурково, а самият той бе задържан. Полицейски екипи блокираха производствената база на дружеството, както и дома на бизнесмена, където с часове претърсваха. Основната линия, по която се твърдеше, че работят разследващите, е свързана с незаконно проследяване.