Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В знак на протест чешкото радио пуска само музика

Обществената телевизия пък цял ден върти повторения вместо живи излъчвания

Днес, 18:44
Служители на чешката телевизия държат банер с надпис "стачка".
БГНЕС
Служители на чешката телевизия държат банер с надпис "стачка".

Служителите на обществените радио и телевизия в Чехия днес стачкуват срещу планираното премахване на таксите за излъчване в страната. Многобройни предавания на живо по телевизията са отменени днес и са заменени с повторения. Радиопредаванията се състоят почти изцяло от музика.

Еднодневният протест беше организиран от инициатива на служителите и синдикати. Те заявиха, че се опасяват за независимостта на общественото радио и телевизия. „Решени сме да защитим и двете институции и да отстояваме техния основен принцип: те са тук за всички вас – не за политиците“, се казва в изявление.

Според плановете на дясното правителство на премиера Андрей Бабиш, обществените радио и телевизия в бъдеще ще се финансира от държавния бюджет – а не чрез сегашната система от редовни такси, плащани от частните домакинства и бизнеса. Законопроектът вече е одобрен на първо четене от Камарата на депутатите в Прага и предизвика бурен протест на 24 октомври.

Очакват се съкращения на финансирането на общественото радио и телевизия с над 15 процента. Това вероятно ще доведе до загуба на работни места, ограничения в производството и спиране на програми.

Смята се, че реформата ще даде възможност на чешкото правителство да постави медиите под свой контрол. Те посочват подобна ситуация в Словакия  по време на премиера Роберт Фицо, както и в  Унгария по време на управлението на Виктор Орбан.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Къща на производител на оръжие за Украйна бе запалена в Прага
28 Окт. 2026
Протест срещу Радев и Йотова повтаря: Вие сте национални предатели!
20 Окт. 2026
Задава се нов протест срещу Йотова и Радев
19 Окт. 2026
Съд нареди на Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico
24 Септ. 2026
Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище
23 Септ. 2026
МП: Достъпът до Белия дом не е право, а привилегия
23 Септ. 2026
Свети Влас пропищя от развалена частна пречиствателна станция
18 Септ. 2026
В НС депутатите си броят приятелските и неприятелски медии
17 Септ. 2026
Бурни протести спряха изгаряне на 200 000 т RDF годишно в Елин Пелин
29 Авг. 2026
Уволнени журналисти съдят Пентагона за цензура
28 Авг. 2026
Абровски: Хората ще оценят "Кошница с грижа" след морето
24 Авг. 2026
Шестима журналисти са напуснали Сърбия заради заплахи
08 Авг. 2026
Унгарското правителство спря две държавни медии, свързани с Орбан
07 Юли 2026
"Тук не е Москва": Първи протест срещу кабинета Радев
27 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави