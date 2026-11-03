В знак на протест чешкото радио пуска само музика

Служителите на обществените радио и телевизия в Чехия днес стачкуват срещу планираното премахване на таксите за излъчване в страната. Многобройни предавания на живо по телевизията са отменени днес и са заменени с повторения. Радиопредаванията се състоят почти изцяло от музика.

Еднодневният протест беше организиран от инициатива на служителите и синдикати. Те заявиха, че се опасяват за независимостта на общественото радио и телевизия. „Решени сме да защитим и двете институции и да отстояваме техния основен принцип: те са тук за всички вас – не за политиците“, се казва в изявление.

Според плановете на дясното правителство на премиера Андрей Бабиш, обществените радио и телевизия в бъдеще ще се финансира от държавния бюджет – а не чрез сегашната система от редовни такси, плащани от частните домакинства и бизнеса. Законопроектът вече е одобрен на първо четене от Камарата на депутатите в Прага и предизвика бурен протест на 24 октомври.

Очакват се съкращения на финансирането на общественото радио и телевизия с над 15 процента. Това вероятно ще доведе до загуба на работни места, ограничения в производството и спиране на програми.

Смята се, че реформата ще даде възможност на чешкото правителство да постави медиите под свой контрол. Те посочват подобна ситуация в Словакия по време на премиера Роберт Фицо, както и в Унгария по време на управлението на Виктор Орбан.