Компанията произвежда, наред с другото, 122-мм, 152-мм и 155-мм артилерийски снаряди. Освен това STV Group се занимава с ремонт и модернизация на бронирана техника от съветско време

През нощта на 27 октомври частен дом, собственост на Мартин Дрда – съсобственик на производителя на оръжие STV Group, се запали в пражкия квартал „Кунратице“. Разследващите проучват няколко версии, включително умишлен палеж. Само седмици по-рано изданието Financial Times, позовавайки се на западни разузнавателни служби, съобщи, че Русия засилва подготовката за нови атаки, насочени срещу ръководители на европейски оръжейни компании.

Според чешкото издание Novinky, съседи забелязали пламъци около 23:30 ч. и подали сигнал до пожарната. Огънят е възникнал близо до гаража, до входа на къщата. На място е изпратен екип огнеборци, които са успели да потушат пожара. Щетите се оценяват на 200 000 чешки крони – приблизително 8000 евро.

Разследващите разглеждат няколко възможни причини: техническа неизправност, небрежност или умишлен палеж. В информацията не се уточнява дали в момента на пожара в къщата е имало хора. Източник на Odkryto.cz заяви, че по време на инцидента Дрда е бил у дома със семейството си.

Мартин Дрда е съсобственик на чешкия производител на оръжие STV Group, който е част от холдинга STV INVEST. Той и майка му, Людмила Дрдова, притежават по 50% от компанията. От март 2022 г. STV Group доставя на Украйна боеприпаси и военна техника. Компанията произвежда, наред с другото, 122-мм, 152-мм и 155-мм артилерийски снаряди. Освен това STV Group се занимава с ремонт и модернизация на бронирана техника от съветско време, включително танкове Т-72 и бойни машини на пехотата БМП-1 и БМП-2. Според информацията, групата е основният – и на практика единственият – производител на блокове за динамична защита (реактивна броня) тип „Контакт-1“ за танковете, използвани от Въоръжените сили на Украйна. Според чешката информационна агенция ČTK, приходите на компанията са се увеличили повече от два пъти през 2025 г., достигайки 24,4 милиарда крони (приблизително 1 милиард евро), докато нетната ѝ печалба е нараснала с близо 40% – до 7,5 милиарда крони (около 310 милиона евро). От компанията определиха това като най-успешната година в нейната история.

През август 2026 г. Чешката служба за сигурност и информация (BIS) съобщи за заплаха, свързана с така наречените „агенти за еднократна употреба“ – лица, които биха могли да бъдат използвани от руските разузнавателни служби за извършване на саботажи. На 12 октомври директорът на BIS Михал Коуделка заяви, че през следващите месеци Русия може да премине към „операции с по-висок риск“ срещу Чешката република, включително саботажи, насочени срещу обекти, свързани по някакъв начин с помощта за Украйна.

Журналистическо разследване от септември 2026 г. хвърля светлина върху начина, по който се провеждат подобни операции. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) оповести резултатите от съвместно разследване на репортери от Чехия, Германия, Литва и Испания. То разкри мрежа от вербовчици, за които властите в няколко европейски държави смятат, че са свързани с руското военно разузнаване. Според разследването, в периода между май и септември 2024 г. лица, вербувани чрез социални мрежи и приложения за съобщения, са извършвали наблюдение и саботажи в Чехия, Полша, Румъния и Литва. Сред целите са били автобусно депо в Прага, както и литовски компании, доставящи оборудване за украинската армия. За изпълнението на тези задачи вербовчиците са привличали хора – често млади хора, изпаднали във финансови затруднения.

Обект на тези атаки са станали и отделни личности. През май 2025 г. в Лондон е подпален автомобил, принадлежал преди това на британския министър-председател Киър Стармър. Същата съдба сполята и къща, в която той е живял по-рано, както и друг негов имот, отдаден под наем на сестрата на съпругата му. През юни 2026 г. двама мъже бяха осъдени за участието си в организирането на тези палежи. Според BBC извършителите са действали под ръководството на рускоезичен куратор – лице, „обучено във воденето на информационна война от шпиони и пропагандисти, което поддържа тесни връзки с висшите ешелони на властта в Москва“.

През 2024 г. разузнавателните служби на САЩ и Германия осуетяват руски заговор за убийството на Армин Папергер, изпълнителен директор на компанията Rheinmetall. През 2026 г. германски разследващи органи разкриват доказателства, сочещи към планиран опит за покушение срещу Щефан Туман, ръководител на производителя на дронове Donaustahl.