Премиерът на Чехия, националистът Андрей Бабиш обяви, че се отказва от номинирания за министър на околната среда Филип Турек - скандална фигура от партията "Автомобилисти за себе си". Бабиш каза, че вече има друг кандидат за поста, предадоха Франс прес и БТА.

Това би трябвало да сложи край на настоящото напрежение между него и президента Петър Павел.

В началото на март в Чехия се готви най-големият протест от 2019 г. насам. Изглежда, че общественото недоволство е принудило министър-председателя да размисли.

Партията на Бабиш спечели най-много места в парламента след изборите през октомври и успя да състави управляваща коалиция с две формации, които са враждебно настроени към европейските политики в областта на околната среда.

Съгласно коалиционното споразумение Бабиш предложи за екоминистър Филип Турек - бивш евродепутат и представител на партията "Автомобилисти за себе си", която е противник на европейските "зелени" политики и е срещу подкрепата за Украйна.

Самият Турек е разследван за домашно насилие и изнасилване след подадена жалба срещу него от бившата му приятелка. Той също така е публикувал женомразки и расистки послания в социалните мрежи. Полицията разследва Турек и по подозрения, че притежава нацистки предмети и че е правил нацистки поздрави, но разследването приключи, без да се стигне до дело.

Издигането на Турек за министър предизвика големи протести. Президентът Павел също реагира остро и се стигна до конфликт между него и Бабиш. Напрежението между двамата има и заради полярното им отношения към военната помощ за Украйна.

В крайна сметка Турек обяви, че ще се съобрази с общественото мнение и ще се оттегли сам. Сега партията му "Автомобилисти за себе си" предлага на Бабиш нов кандидат за поста - депутата Игор Червени, който казва, че неговата политическа сила не е срещу природата, а е срещу екологичната идеология. Червени се обявява за защитата на природата, но и за защитата на индустрията.