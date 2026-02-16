Медия без
Чешкият премиер се отказа от скандалния
си кандидат за екоминистър

На фона на протести Бабиш номинира нов представител на партията "Автомобилисти за себе си"

16 Февр. 2026Обновена
Андрей Бабиш отстъпи за назначението на Филип Турек
Андрей Бабиш отстъпи за назначението на Филип Турек

Премиерът на Чехия, националистът Андрей Бабиш обяви, че се отказва от номинирания за министър на околната среда Филип Турек - скандална фигура от партията "Автомобилисти за себе си". Бабиш каза, че вече има друг кандидат за поста, предадоха Франс прес и БТА.

Това би трябвало да сложи край на настоящото напрежение между него и президента Петър Павел.

В началото на март в Чехия се готви най-големият протест от 2019 г. насам. Изглежда, че общественото недоволство е принудило министър-председателя да размисли. 

 

Партията на Бабиш спечели най-много места в парламента след изборите през октомври и успя да състави управляваща коалиция с две формации, които са враждебно настроени към европейските политики в областта на околната среда.

Съгласно коалиционното споразумение Бабиш предложи за екоминистър Филип Турек - бивш евродепутат и представител на партията "Автомобилисти за себе си", която е противник на европейските "зелени" политики и е срещу подкрепата за Украйна. 

Самият Турек е разследван за домашно насилие и изнасилване след подадена жалба срещу него от бившата му приятелка. Той също така е публикувал женомразки и расистки послания в социалните мрежи. Полицията разследва Турек и по подозрения, че притежава нацистки предмети и че е правил нацистки поздрави, но разследването приключи, без да се стигне до дело.

Издигането на Турек за министър предизвика големи протести. Президентът Павел също реагира остро и се стигна до конфликт между него и Бабиш. Напрежението  между двамата има и заради полярното им отношения към военната помощ за Украйна.

 

В крайна сметка Турек обяви, че ще се съобрази с общественото мнение и ще се оттегли сам. Сега партията му "Автомобилисти за себе си" предлага на Бабиш нов кандидат за поста - депутата Игор Червени, който казва, че неговата политическа сила не е срещу природата, а е срещу екологичната идеология. Червени се обявява за защитата на природата, но и за защитата на индустрията.

 

