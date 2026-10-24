В Чехия протестират в защита на обществените медии

Управляващата коалиция в Чехия преодоля първото парламентарно препятствие по пътя към приемането на спорна реформа в обществените медии, предаде ДПА, цитирана от БТА. Коалицията, водена от министър-председателя Андрей Бабиш, възнамерява занапред да финансира обществените медии директно от държавния бюджет и да премахне таксите, плащани от потребителите за обществените радио и телевизия. Това предизвика протести заради опасенията, че промяната ще направи медиите зависими от правителството и ще ги превърне в негов рупор.

K podpoře současného modelu financování veřejnoprávních médií se připojila divadla, biskupové i Česká konference rektorů. Pokračují taky občanské protesty. Navazují na ten z Malostranského náměstí. Tam lidé demonstrovali celou noc. Několik se jich pokusilo dostat do Sněmovny.… pic.twitter.com/lPZMq86Soz — ČT24 (@CT24zive) 24 октомври 2026 г.

Популисткото правителство на милиардера и Бабиш, подкрепяно от крайнодясната партия СПД, често критикува отразяването на неговите политики в обществените и частните медии и обвинява редица издания в пристрастност.

Въпреки острите критики на опозицията управляващото мнозинство наложи провеждането на среднощно парламентарно заседание, продължило до 4:36 ч. сутринта. Сега предложените от правителството на Бабиш промени ще бъдат разгледани и от съответните парламентарни комисии, преди окончателното им гласуване в пленарната зала.

Опозиционни политици заявиха, че с провеждането на нощното заседание управляващата коалиция е "нарушила всички демократични принципи".

Андрей Бабиш и Министерството на културата многократно се опитаха да уверят обществеността, че няма да има политическа намеса в отразяването на новините.

В момента всяко домакинство в Чехия плаща месечна такса от 55 чешки крони (2,55 щатски долара) за радио и 150 крони за телевизия.

След гласуването опозиционните партии, граждански инициативи и представители на медиите заявиха, че ще продължат борбата срещу плановете на правителството.

Предвижданата реформа предизвика множество протести в Прага и други чешки градове. През нощта няколкостотин демонстранти протестираха пред сградата на парламента. Планирана е и мащабна демонстрация утре.

Местните медии съобщиха, че няколко души са се опитали безуспешно да влязат в сградата.

Чешката телевизия е най-гледаната медия в страната сред основните възрастови групи, докато обществените медии са сред най-доверените източници на новини в страната, според проучване на Института „Ройтерс“ от 2025 г. Предложението ще съкрати финансирането за Чешката телевизия и Чешкото радио с около 15%, възможно още през следващата година, и ще запази номиналното финансиране непроменено за няколко години напред. „Няма война за независимите медии“, заяви Бабиш във Facebook късно в петък. „Няма борба за демокрация и не се подготвя никаква национализация на медиите.“

Служителите на двете обществени медии заявиха, че идния вторник излизат в еднодневна стачка.