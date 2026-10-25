Провеждат се и балотажи днес

В три села днес се гласува и на балотаж, след като миналата неделя се проведоха кметски избори, но първият тур не доведе до финален резултат.
В Малорад, община Борован, се борят издигнатият от "Земеделски народен съюз" Светослав Георгиев и предложеният от "Български глас" Мартин Диловски.
Във варненското село Рудник издигната от ГЕРБ Мария Христова-Йорданова се изправя срещу Снежанка Гайдарова, инициативен комитет.
В старозагорското село Яворово се борят Станимир Стойчев, "Възраждане", и Жечо Жечев, ГЕРБ.