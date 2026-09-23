Кметските избори в Полски Тръмбеш са с един кандидат - на Радев

FB/Община Полски Тръмбеш Росен Русанов (в средата) е единственият кандидат на вота в Полски Тръмбеш, а ключов член на инициативния комитет по издигането му е бившият кмет и настоящ депутат Георги Чакъров (в дясно).

Частични избори ще се проведат в община Полски Тръмбеш на 18 октомври, след като през април дългогодишният кмет Георги Чакъров стана депутат от "Прогресивна България" (ПБ). За изненада или не, състезанието ще е с един кон - кандидат издигна единствено ПБ, формално чрез инициативен комитет. От другите партии ГЕРБ се регистрира за участие, но се оказа напълно безсмислено, тъй като не посмя да издигне човек.

Кандидат-кметът и бъдещ кмет е Росен Русанов, бивш заместник на Чакъров, понастоящем временно изпълняващ длъжността. Чакъров пък е в инициативния комитет. Старият кмет бе сред близките на Румен Радев хора още през президентския мандат, той влезе в инициативния му комитет по издигането през 2021 г. Сега в комитета на Русанов е и председателката на общинския съвет Маринета Тодорова - цялата община от-до е "прогресистка", като по-рано през годините бе на БСП.

Извънредни избори ще има и в местното село Масларево. Там вече ПБ не участва, а тежката отговорност да издигнат кандидати се падна ПП-ДБ и БСП.

14 ВОТА

На 18 октомври ще се проведат общо 14 кметски вота в страната, наложили се по различни причини. Само в Полски Тръмбеш ще се гласува за общински кмет, другите са в села.