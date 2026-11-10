Активисти на ПП и ДБ алармират за сваляне на Благомир Коцев

Сваляне на Благомир Коцев (ПП) и назначаване от общинския съвет на "удобен кмет". Такъв вариант провиждат за Варна през последните дни симпатизанти и политици от ПП и ДБ. Причината е, че казусът с отпуските на Коцев отново е на дневен ред в Общинската избирателна комисия (ОИК), задействан от "случайна гражданка".

Мнозинството в общинския съвет е на ГЕРБ, подкрепяно шарено от други формации. "Един строител иска да стане кмет по втория начин, а ГЕРБ и "Възраждане" да харчат парите на града", коментира в социалните мрежи депутатът Стела Николова, вероятно визирайки под "строител" председателя на общинския съвет Христо Димитров ("Алтернативата на гражданите").

Темата с отпуските се разгоря точно преди година. Това се случи след сигнали по пункта ползвал ли е правомерно кметът отпуск за времето на ареста си - или не е трябвало точно да излиза в отпуск. ОИК не се произнесе финално, като принос за "разсейването" имаше Бойко Борисов - заяви, че не иска служебни победи във Варна и разпореди (макар да не притежава право) членовете на комисията от квотата на ГЕРБ да не отстраняват кмета. Тия дни гражданка е пратила сигнал в ОИК, че органът си е замълчал. Научала от медиите.

ОИК е длъжна след сигнал да проведе съвещание. Планирано бе за утре, но денят е траурен. Мнозинството в ОИК - Варна е все така на излъчени от ГЕРБ членове.

Благомир Коцев се закле като кмет на 13 ноември 2023 г. А това е важно, тъй като в последната година от 4-годишния мандат по закон частични избори не може да се провеждат - кмет се назначава служебно от съвета. Това е и причината хора от ПП и ДБ да видят сценарий с поставяне на сламен човек - днешната сага се развива на ръба около началото на последната мандатна година. Но пък и варианът със сламен човек не е съвсем удачен, тъй като, пак по закон, съветът трябва да се спре на някой от зам.-кметовете, тоест на назначавани лично от Коцев хора.

Благомир Коцев предстоя около 5 месеца в ареста през 2025 г. след обвинения в корупция. Делото бе върнато на прокуратурата заради нарушения, а 24-часовото му първоначално задържане бе обявено от съда за незаконно. Миналия месец бе повдигнато ново обвинение на кмета - като областен управител е сключил неизгоден договор с адвокатската кантора на Диан Иванов (приятели все още тогава) за 23 256 лв.