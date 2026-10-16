Прокуратурата повдигна ново обвинение на Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е обвиняем и за неизгодна сделка, сключена по времето, в което той беше областен управител.

Държавното обвинение пусна официално съобщение, че са повдигнали обвинение на бивш областен управител на Варна, без името му. В съобщението обаче изрично е посочен периодът, за който става дума - 2022 г., а тогава областен управител бе Коцев. Обвинението е за неизгодна сделка, свързана с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на Варна и адвокатско дружество.

Още преди две години апелативният съд във Варна нареди разследването за тази неизгодна сделка да продължи, след като преди това прокуратурата го беше прекратила. Прокуратурата твърди, че през 2022 г. Коцев като областен управител сключва договор за адвокатски услуги с кантората на с близкия му адвокат Диан Иванов, който е на стойност 23 256 лв. Близо 12 000 лв. са били изплатени на дружеството преди Коцев да бъде отстранен от поста в началото на август 2022 г.

Първо ГЕРБ подаде сигнал в прокуратурата за този договор. Тогава държавното обвинение реши, че няма престъпление, тъй като не е настъпила значителна вреда - от получените пари, след като се извади ДДС, оставали 9840 лева, а значителната вреда има при суми над 9940 лева – 1/5 от 70 минимални тогавашни заплати.

Апелативният съд във Варна обаче отмени постановлението за прекратяване на делото, като подчерта, че към 2022 г. в Областната управа са работели 10 юристи, а договор с външно дружество за адвокатски услуги се сключвал в изключително редки случаи, за да не се дублират дейности. Според съда договорената сума е 23 256 лв, щетата е 11 808 лв. и няма причина да не се включва начисленият ДДС. Освен това за плащането на останалата част от сумата вече била издадена и фактура, но то не било направено, тъй като наследникът на Коцев спрял плащането.

Днес от прокуратурата вече посочват, че от сделката е могла да настъпи вреда за областната администрация в размер на 23 256 лв.

Срещу Коцев има и дело за корупция. По него той дори бе задържан и прекара месеци в ареста. И по тово дело протича адвокат Диан Иванов. След кратката обща работа в Областната управа Благомир Коцев и Диан Иванов работиха заедно и в общината, като Иванов бе зам.кмет. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите вече с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лв, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тези показания и заяви, че ги е дал под натиск от бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев, който му казал, че ще последва съдбата на Коцев в ареста, ако не говори. „Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш“, казал Славчев по думите на Иванов, който подаде оставка като зам.-кмет.

През есента на миналата година Коцев излезе от ареста, а разследването срещу него приключи и делото беше внесено в окръжния съд във Варна, където още продължава.