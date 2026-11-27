Делото по същество по жалбата на Благомир Коцев срещу отнетите му пълномощия бе насрочено бързо от варненския административен съд - ще се гледа в понеделник от 9 часа в открито заседание. Кметът претендира за отмяна на решението на ОИК като неправилно и незаконосъобразно. Вчера съдът спря предварителното изпълнение на акта на ОИК, с което остави засега Коцев на поста.

Междувременно днешният ден започна със сигнал за бомба в сградата на общината, съвпадайки с насрочен брифинг на кмета. Служителите бяха изведени, а той и журналистите се преместиха отвън, за да се състои събитието.

Сигнали за бомба по същото време бяха отправени до други институции в страната и сгради. Това се случва периодично в България, едва ли днес е свързано конкретно с варненските екшъни.

Като цяло брифингът повтори неща от предишните дни. Коцев поздрави административния съд, задето се съобразява със закона. Атаката на ОИК била планирана - месеци по-рано съмнителни хора деморализирали администрацията с предупреждения, че кметът ще бъде свален. Добави, че постоянно е принуден да се съобразява с бизнеси и хора зад кадър, чийто интереси се прокарват през общинския съвет, като те не винаги са срещу обществения интерес - просто всеки път е нужен пазарлък и компромис, за да прокарва кметът идеи.

"То е като прегръдката на Борисов, който е приятел с всички. Тук няма приятелства, има работни отношения", заяви Коцев по повод вчерашни думи на Марин Митев от ТИМ, че двамата са приятели. Отчете като успех, направо "революция", задето хората, вземащи решенията в града през съвета, са излезли за светло. Той потвърди за срещи с Митев, но не му било искано нещо по-специално, освен да се реализират проектите на корпорацията. За Даниел Славов - Дънката каза, че голяма част от предишната администрация е била свързана с него, включително строителния контрол, който след "Баба Алино" Коцев уволни.

Кметът потвърди и срещата в село Здравец при строителния предприемач Христо Димитров, спомената от Митев, на която през 2023 г. Кирил Петков е искал подкрепа за кандидат-кмета тогава Коцев от днешните им врагове. Стана ясно, че Коцев също е присъствал: "Това беше среща с бизнеса. Там имаше хора от много фирми, не е имало нищо тайно. Съвсем легитимно се срещаме и разговаряме. Самият Христо Димитров беше кандидат-кмет", каза кметът.

На финала отново даде да се разбере, че случващото се го мотивира за втори мандат.