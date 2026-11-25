Протест срещу отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев се проведе пред сградата на Общината и премина в шествие до хотел, собственост на бизнесмена Даниел Славов - Дънката. Именно бизнесменът, заедно с ТИМ, бе посочен от Коцев като организатор на "преврата" срещу него, а и автор на натиск, заплахи, "кукловод", като бе обвинен от кмета и за съпричастен на палеж на обекти до ресторант "Хоризонт" преди време. Пред медиите Коцев обясни вчера, че отказвал строеж на Дънката.

Протестът бе организиран от ПП-ДБ. Говориха Коцев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев."Варна е свободен град, Варна е събуден град", "Искаме си Крайбрежната алея", "Мутри вън!", повтаряха хората. Ораторите говореха срещу ТИМ, от време на време публиката подсказваше думи и срещу Румен Радев. Но най-много слова и плакати отнесе Дънката. Мирчев на микрофона обясни как жената на човек с прякор Чирпанския, близък до Дънката, дала на своя приятелка сигнал, пратен в ОИК срещу Коцев. Самият сигнал пък бил писан от гербера Бранимир Балачев. "Дънка вън!", бе най-честият рефрен.

Любопитно е, че във фоайето на хотела на Дънката имаше хора, докато протестиращите викаха отпред. Самите хотелски стаи бяха тъмни. Полиция пазеше, до нещо сериозно не се стигна. Хотелът е известен с легендите, че в него се провеждат важните срещи на задкулисието.

Варна е един завладян град, подчерта Кирил Петков. Коцев заяви, че не е важно дали той ще е кметът на Варна - а е важно е да се запази свободата на града, той да се управлява почтено. Както и да бъдат изгонени мутрите. Патосът на ораторите включваше и това, че Варна е винаги първа - за лошото и хубавото. Мутрите били най-много в града, обаче сега гражданите почвали да ги гонят.

В София също се проведе демонстрация. Протестиращите затвориха ул."Раковски", където се намира офис на Централна кооперативна банка, свързвана са ТИМ. Според организаторите "Продължаваме промяната" ТИМ също са свързани с отстраняването на Коцев. На протеста говориха Велислав Величков, Павел Попов и Асен Василев. "Няма да стане по този начин", каза Василев. "Европейските кметове и либерали застанаха зад Благо. Ако трябва ще отидем и на избори, но Варна ще бъде свободна от мутрите, които я управляват през последните 30 години. Румен Радев и "Прогресивна България" разчитат на олигарсите, те дойдоха на власт с парите на тези олигарси", заяви Василев.