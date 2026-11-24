Националните партийни лидери - опоненти на ПП и ДБ, се разграничават един по един от случващото се във Варна.

"Пред Коцев има въпроси, касаещи казуса „Баба Алино“ и друго незаконно строителство. Но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Очаквам партиите, които имат членове в ОИК и самата комисия, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста", заяви днес премиерът и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев. Той подчерта, че партията няма представители в ОИК. Коцев обаче каза малко по-рано, че един от членовете от квотата на ПП-ДБ, гласувал сега в полза на прекратените пълномощия, на последните избори представлявал "Прогресивна България".

"Решението на ОИК – Варна по никакъв начин не е свързано с решения, позиции или становища на органи на ДПС. Действията на членовете на ОИК – Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е взето решението", реагира ДПС на Делян Пеевски.

Още снощи Бойко Борисов поиска оставка на хората от ГЕРБ в комисията.

На обратния полюс, разбира се, са представителите на ПП и ДБ. Заявяват пълна подкрепа на Благомир Коцев.