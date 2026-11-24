Благомир Коцев, чиито пълномощия като кмет на Варна бяха прекратени с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК), заяви в обръщение във "Фейсбук", че решението е било предварително подготвено и е свързано с отказа му да подкрепи определени предложения, заложени в бюджета на общината.

В изявлението си той обвинява бизнесмена Даниел Славов – Дънката, че е оказал натиск върху членовете на комисията.

„Тази вечер на 23 ноември 2026 г. във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов – Дънката“, заяви Коцев.

По думите му решението на ОИК е взето само два часа, след като Общинският съвет е гласувал бюджета на града. В обръщанието си Коцев припомня, че е изтеглил от бюджета и от заема за инфраструктура две точки – за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота.

Коцев посочи, че тунелът е бил предложение на „Алтернатива на гражданите“, а общинските имоти са поискани от „Български глас“. По думите му решението за отстраняването му е свързано с отказа му да приеме тези искания.

„Общинската избирателна комисия заседава и се произнесе днес по сигнала срещу мен отпреди една година, не този отпреди две седмици. Това е ясно доказателство, че отстраняването ми е било подготвено и е трябвало да се случи още днес. Като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките“, заяви той.

В изявлението си Коцев обвини Даниел Славов в оказване на натиск върху ОИК и заяви, че това може да бъде потвърдено от членовете на комисията и от партийните лидери в София, чиито формации са гласували за отстраняването му.

„Олигархията във Варна е по-силна от всякога, по-силна от групировките през 90-те. По-силна отколкото всяка национална власт за 37-те години демокрация в България“, заяви той.

Припомни престоя си в ареста в София и заяви, че не е отстъпил от позицията си. „За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна. Не преклоних глава и днес на гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха“, каза той.

Благомир Коцев е категоричен, че няма да се откаже от борбата за града. „Ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна, то следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и отцепен от България. Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие“, заяви той.

Николай Владимиров, адвокат на Коцев очаквано заяви пред БНТ, че ще поиска от съда да спре предварителното изпълнение на решението на ОИК. Ще се обжалва и самото решение, както допуска законът. Според него процедурата за разглеждане на жалбата срещу предварителното изпълнение е сравнително бърза. Според него основанието, с което ОИК е прекратила правомощията на кмета, представлява превратно тълкуване на закона. „Днес Варна има кмет въз основа на негова заповед за заместване (на Коцев - б.а.)", каза още Владимиров.

Вечерта на 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Решението беше взето с 20 гласа „за“ и 6 „против“. Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.