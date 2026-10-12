Варна обсъжда мораториум върху строителството

Благомир Коцев не изключва да бъде наложен мораториум върху строителството във Варна. Това стана ясно при разговора на кмета с журналисти в "Албена", по време на Годишната среща на местните власти. Думичката "мораториум" реално бе подхвърлена от представител на медиите, на което той реагира, че все още не може да се говори за крайни идеи. Но все пак даде да се разбере, че нищо не е изключено. Обсъждали се различни варианти с професионалните общности с цел да бъде спряно незаконното строителство, включително промени в Общия устройствен план. Кметът каза още, че инвестиционния интерес в града е огромен и той не може да бъде спрян, но Варна следва да се развива планомерно.

На форума в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че ДНСК проверява всички разрешения за строеж за четири години назад. "Нека всички разберат, какво се случва във Варна. До сега открихме много нередности при издаването на удостоверения за търпимост, но се оказа, че епидемията за незаконното строителство и нарушаването на закона на територията е по-мащабно, така че ще търсим всеки вирус от незаконното строителство във Варна. Очевидно един от най-красивите български градове е обременен с огромни проблеми и нарушения в строителството", заяви арх. Шишков патетично пред репортерите. Но конкретики не бяха дадени.