Мощен залп изстреляха лица от ДБ - Варна срещу "своя" кмет Благомир Коцев след като за утрешната сесия на общинския съвет той вкара в програмата за управление на имоти два емблематични парцела. Видно от социалните мрежи от събота насам, възмущението е сред огромна част от варненци. Единият имот е квартална горичка до "Делта планет мол", спасена от продажба и застрояване след граждански протести в началото на мандата от ПП-ДБ под знака "Не сме като предишните управляващи!". Вторият е паркингът на Окръжна болница, към когото има дългогодишни апетити, а и съмнения, че болницата се води умишлено към фалит "с цел да бъде прилапан". Въпросната програма за управление е първа стъпка към евентуални продажби, тоест без вкарването в нея терените не могат да бъдат продадени.

"Благомир Коцев, оттеглете паркинга на Окръжна болница и горичката на "Сливница" и "Република", защото предизборните Ви обещания бяха други!", написа в социалните мрежи депутатът Стела Николова (ДБ). "Неприятно сме изненадани (меко казано)", реагира и общинският съветник Евгений Станимиров (ДБ). В социалните мрежи много от симпатизантите на ПП-ДБ реагират в стил "А ние давахме пари за гаранцията му...".

Доста преди този казус в града се породиха силни предположения, че ДБ няма да подкрепи Коцев (ПП) на местните избори догодина, издигайки свой кандидат. Преди няколко дни Асен Василев каза, че за общинския вот двете формации ще бъдат разделени.

Самият Коцев отрече тази вечер пред БНТ, че имотите ще се продават. Аргументира вкарването им в програмата с предстоящото гласуване на бюджета: "Това е пожелателна програма, която трябва да балансира бюджета. Част от точките бяха включени по предложение на общински съветници. Нито един имот няма да бъде реализиран, както и миналата година". По сходен начин - че съветници вкарали в личното му предложение до съвета изречения, таблици и т.н. - той обясни преди дни и предложението си до органа за заем за изготвяне на проект за тунел под Морската градина, свързващ бул. „Княз Борис I“ с крайбрежната алея; съответно се отказа. И в двата случая Коцев даде заден след много силно гражданско недоволство.

Пред телевизията той намекна, че ще се кандидатира за втори мандат - добил опит, знания, разбрал как групи и бизнесмени притискат местната власт, затова бил готов да "продължи борбата" по един или друг начин.

Обещанието на Коцев да не продава въобще не успокои ДБ. Последва ироничен контразалп от Евгений Станимиров във "Фейсбук": "Разбрахме, че предложението за терените дошло от общински съветници. Сега остава да разберем от кои, защото за тунела под Морската беше на "алтернативата" (има предвид една от групите в съвета - б.а.). Как пък за три години не попита съветниците от неговата "коалиционната група" какво искаме да заложим в следващия бюджет като политики? Каква визия искаме за града? При все, че ясно сме го декларирали. Все предложения на тези, които му искат оставката. Странен кмет. Странен общински съвет".

ТЕРЕНИТЕ

Имотът до "Делта планет мол" в район „Младост“, на кръстовището на булевардите „Сливница“ и „Република“, е около 9 декара. Отреден е за жилищно строителство с административно и обществено обслужване и трафопост. За него в програмата за управление на имотите община Варна предвижда учредяване на право на строеж срещу процент обезщетение от бъдещото строителство. Преди две години и половина имотът бе спасен след граждански протести и съдебно дело.

Паркингът на Окръжна болница е 3.5 декара. За него програмата предвижда учредяване на право на строеж срещу процент обезщетение от бъдещото строителство.

Трети терен също бе "засилен" - 3 декара до "Гранд мол". И за този терен община Варна е предвидила процедура за учредяване на възмездно право на строеж.

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