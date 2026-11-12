Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата внесе още един обвинителен акт срещу Благомир Коцев

Става дума за обвинение срещу него за времето, в което е бил областен управител

Днес, 12:15
Благомир Коцев
БГНЕС
Благомир Коцев

Прокуратурата скоростно внесе в съда обвинителен акт по ново обвинение срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Само месец след като му бе повдигнато обвинение за опит за неизгодна сделка, сключена по времето, в което той беше областен управител на Варна, по него има обвинителен акт и той вече е в съда.

Софийската градска прокуратура (СГП) обяви в официално съобщение, че е внесла в Окръжен съд-Варна обвинителен акт срещу Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка. Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г.

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация-Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС, разказва държавното обвинение. 

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

Според обвинението от сделката е могло да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Б.К. от длъжността областен управител.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

Предстои Окръжен съд-Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева коментира преди дни, че има дългогодишна и безпротиворечива практика на върховния съд, че не е престъпление ангажирането на адвокат въпреки наличието на юрисконсулти, когато се изискват специфични познания. Според Лулчева прокуратурата проявява двоен стандарт, тъй като е напълно безразлична към големите хонорари, които Министерството на финансите плаща на адвокати по дела, в които трябва да защитава държавния интерес, при положение, че има много юристи, назначени точно за това. Голям хонорар преди време беше платен и от ЦИК.

За нея е неясно и защо делото се разследва в София, а не във Варна, където е подсъдността му по закон.

Преди няколко месеца "Сега" разкри как точно това разследване срещу Коцев беше "придърпано" в София с постановление на Борислав Сарафов, който по онова време вече заемаше незаконно поста и.ф. главен прокурор.

Още едно дело

Срещу Коцев има и дело за корупция. По него той дори бе задържан и прекара месеци в ареста. И по това дело протича адвокат Диан Иванов. След кратката обща работа в Областната управа Благомир Коцев и Диан Иванов работиха заедно и в общината, като Иванов бе зам.-кмет. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите вече с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лв., за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тези показания и заяви, че ги е дал под натиск от бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев, който му казал, че ще последва съдбата на Коцев в ареста, ако не говори. „Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш“, казал Славчев по думите на Иванов, който подаде оставка като зам.-кмет. И досега не е ясно дали прокуратурата провери този сюжет, а междувременно Славчев стана прокурор.

През есента на миналата година Коцев излезе от ареста, а разследването срещу него приключи и делото беше внесено в Окръжния съд във Варна. В момента обаче делото отново е в прокуратурата, защото съдът го върна заради неясно обвинение.

 

КМЕТСКИ ПРАВОМОЩИЯ

По другия актуален казус с Коцев - кметските правомощия, снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) реши да изиска документи от кметската администрация за ползваните от него отпуски. Така се постъпи и при сигналите миналата година, като ОИК в крайна сметка не взе решение. 

Активисти на ПП и ДБ алармират за сваляне на Благомир Коцев
Сваляне на Благомир Коцев (ПП) и назначаване от общинския съвет на "удобен кмет". Такъв вариант провиждат за Варна през последните дни симпатизанти и политици от ПП и ДБ.
СЕГА
10 Ноем. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Новият екшън "Свалят Благомир Коцев" съвпада с търг за € 76 млн.
11 Ноем. 2026
Активисти на ПП и ДБ алармират за сваляне на Благомир Коцев
10 Ноем. 2026
Зам.-кмет, свидетел срещу Коцев, пое варненската здравна каса
29 Окт. 2026
Прокуратурата май призна, че е нагласила делото срещу Благомир Коцев
23 Окт. 2026
Кметът на Варна обяви проверка на строеж, но проверяващите не знаят
20 Окт. 2026
Прокуратурата повдигна ново обвинение на Благомир Коцев
16 Окт. 2026
Варненският кмет се разграничи изцяло от строителните безобразия в града
15 Окт. 2026
Варна обсъжда мораториум върху строителството
12 Окт. 2026
Община Варна не успя да прибере 1.3 млн. евро от главния си архитект
05 Окт. 2026
Варна приюти освободената заради столичния боклук Надежда Бобчева
17 Септ. 2026
Варненският кмет смята да запечатва сгради в Баба Алино
02 Септ. 2026
Прокуратурата отива на поправителен по делото срещу Благомир Коцев
14 Авг. 2026
Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
21 Юли 2026
Прокуратурата иска рестарт на делото срещу Благомир Коцев
09 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави