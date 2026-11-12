Прокуратурата внесе още един обвинителен акт срещу Благомир Коцев

Прокуратурата скоростно внесе в съда обвинителен акт по ново обвинение срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Само месец след като му бе повдигнато обвинение за опит за неизгодна сделка, сключена по времето, в което той беше областен управител на Варна, по него има обвинителен акт и той вече е в съда.

Софийската градска прокуратура (СГП) обяви в официално съобщение, че е внесла в Окръжен съд-Варна обвинителен акт срещу Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка. Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г.

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация-Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС, разказва държавното обвинение.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

Според обвинението от сделката е могло да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Б.К. от длъжността областен управител.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

Предстои Окръжен съд-Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева коментира преди дни, че има дългогодишна и безпротиворечива практика на върховния съд, че не е престъпление ангажирането на адвокат въпреки наличието на юрисконсулти, когато се изискват специфични познания. Според Лулчева прокуратурата проявява двоен стандарт, тъй като е напълно безразлична към големите хонорари, които Министерството на финансите плаща на адвокати по дела, в които трябва да защитава държавния интерес, при положение, че има много юристи, назначени точно за това. Голям хонорар преди време беше платен и от ЦИК.

За нея е неясно и защо делото се разследва в София, а не във Варна, където е подсъдността му по закон.

Преди няколко месеца "Сега" разкри как точно това разследване срещу Коцев беше "придърпано" в София с постановление на Борислав Сарафов, който по онова време вече заемаше незаконно поста и.ф. главен прокурор.

Още едно дело

Срещу Коцев има и дело за корупция. По него той дори бе задържан и прекара месеци в ареста. И по това дело протича адвокат Диан Иванов. След кратката обща работа в Областната управа Благомир Коцев и Диан Иванов работиха заедно и в общината, като Иванов бе зам.-кмет. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите вече с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лв., за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тези показания и заяви, че ги е дал под натиск от бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев, който му казал, че ще последва съдбата на Коцев в ареста, ако не говори. „Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш“, казал Славчев по думите на Иванов, който подаде оставка като зам.-кмет. И досега не е ясно дали прокуратурата провери този сюжет, а междувременно Славчев стана прокурор.

През есента на миналата година Коцев излезе от ареста, а разследването срещу него приключи и делото беше внесено в Окръжния съд във Варна. В момента обаче делото отново е в прокуратурата, защото съдът го върна заради неясно обвинение.

КМЕТСКИ ПРАВОМОЩИЯ

По другия актуален казус с Коцев - кметските правомощия, снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) реши да изиска документи от кметската администрация за ползваните от него отпуски. Така се постъпи и при сигналите миналата година, като ОИК в крайна сметка не взе решение.