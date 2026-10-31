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„След мъглата – пак мъгла“ за причината за варненското свлачище

31 Окт. 2026
Строежът до свлачището (фронтално на кадъра се забелязва огънатата изкопна стена).
диян иванов
Строежът до свлачището (фронтално на кадъра се забелязва огънатата изкопна стена).

Каква причина е породила най-новото варненско свлачище? След оповестяването на резултатите от проверката отговорът на този въпрос е точно толкова ясен, колкото и преди това, положението е "мъгла, а след нея - пак мъгла".

Земните маси се свлякоха в квартал "Аспарухово" около 20 септември, в съседство с голям строителен обект. Свличането огъна оградата на строителния изкоп. Започна да се спори аварирал водопровод на ВиК в близост ли е причината, или нарушения при градежа. Бе обявено частично бедствено положение за над 1 месец, хора от района протестираха 2 пъти, през това време непрекъснато течеше "проверка на причината", бе обявена успоредно втора проверка.... В крайна сметка резултатите бяха оповестени този уикенд и се оказа, че... факторите са много.

"Компрометираният водопровод е причината",  заяви пред медиите директорът на проверяващия орган - РДНСК, Кирил Москов. Обаче заключението на проверяващата комисия сочи още наличие на несвързани почви, пясъци, високи подпочвени води и други условия, които в съвкупност са създали среда водопроводът да се компрометира. Тоест, тръбата е виновна, но нечовешки фактори са още по-виновни.

Водопроводът е стар. "Нормално е да аварира. Той е бил с изтекла експлоатационна годност", доуточни пред медиите назначеният преди няколко дни управител на ВиК-Варна Михаил Маринов (старият шеф Веселин Русев хвърляше вината върху строителния проект). Но въпреки старостта на тръбата и другите фактори, Маринов счита, че строителните дейности също са оказали влияние върху земните маси и върху самата нея.

С една дума: на съда всичко е ясно, а на публиката нищо не е ясно.

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