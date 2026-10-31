„След мъглата – пак мъгла“ за причината за варненското свлачище

Каква причина е породила най-новото варненско свлачище? След оповестяването на резултатите от проверката отговорът на този въпрос е точно толкова ясен, колкото и преди това, положението е "мъгла, а след нея - пак мъгла".
Земните маси се свлякоха в квартал "Аспарухово" около 20 септември, в съседство с голям строителен обект. Свличането огъна оградата на строителния изкоп. Започна да се спори аварирал водопровод на ВиК в близост ли е причината, или нарушения при градежа. Бе обявено частично бедствено положение за над 1 месец, хора от района протестираха 2 пъти, през това време непрекъснато течеше "проверка на причината", бе обявена успоредно втора проверка.... В крайна сметка резултатите бяха оповестени този уикенд и се оказа, че... факторите са много.
"Компрометираният водопровод е причината", заяви пред медиите директорът на проверяващия орган - РДНСК, Кирил Москов. Обаче заключението на проверяващата комисия сочи още наличие на несвързани почви, пясъци, високи подпочвени води и други условия, които в съвкупност са създали среда водопроводът да се компрометира. Тоест, тръбата е виновна, но нечовешки фактори са още по-виновни.
Водопроводът е стар. "Нормално е да аварира. Той е бил с изтекла експлоатационна годност", доуточни пред медиите назначеният преди няколко дни управител на ВиК-Варна Михаил Маринов (старият шеф Веселин Русев хвърляше вината върху строителния проект). Но въпреки старостта на тръбата и другите фактори, Маринов счита, че строителните дейности също са оказали влияние върху земните маси и върху самата нея.
С една дума: на съда всичко е ясно, а на публиката нищо не е ясно.