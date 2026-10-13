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Жена загина при пожар в дом за възрастни

Засега версията е, че огънят е пламнал от цигара или запалка през нощта

13 Окт. 2026Обновена
Pixabay

76-годишна жена загина при пожар в старчески дом „Топли грижи“ в местност Траката във Варна. Огънят е пламнал към 3:00 часа след полунощ в стая на втория етаж. При инцидента са пострадали и други две жени, които обитавали помещението, на 78 и 81 г. Те са настанени за лечение във ВМА. Останалите хора от дома – 30 души, са били своевременно евакуирани, съобщи Нова телевизия.

От полицията уточниха, че най-вероятната причина за инцидента е неправилно боравене със запалка или цигара. На инцидента са реагирали пет екипа на пожарната, два на Пето районно управление на МВР и три на Спешната помощ. Огнеборците са загасили бързо пожара и са предотвратили разрастването му. По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.

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