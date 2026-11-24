Протест в защита на Благомир Коцев е обявен от ПП и ДБ днес в 18 часа във Варна пред сградата на общината. Успоредно Асен Василев каза, че по същото време ще има демонстрация и в София. Протест ще има и в Пловдив.

В столицата мястото е „Раковски“ 103, където според Василев е централата на ТИМ. Софийският протест е под мотото „Заедно с Благо срещу мафията“.

Във Варна пък множеството ще шества до хотел на Дънката. Събитието ще бъде под надслов „Варна е свободен град! Протест срещу мутрите които свалиха кмета на Варна.“

В Пловдив протестът е планиран да се проведе на площад „Стефан Стамболов“, пред сградата на общината, също от 18:00 ч.

ТИМ и бизнесменът Даниел Славов - Дънката бяха посочени по-рано през деня от самия Коцев като организатори на отстраняването му. Той бил засегнал интересите им.

Арестът на Коцев миналата година доведе до вълнения, които съвпаднаха с недоволство срещу цялата власт и свалиха в крайна сметка правителството на Росен Желязков.