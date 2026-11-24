За 3 години Благомир Коцев така и не намери общ език с повечето варненски политически сили.

Двама излъчени от ПП-ДБ членове на ОИК - Варна са подкрепили отстраняването на Коцев, сочат персоналните подробности по гласуването. Де факто е един, тъй като вторият на парламентарните избори през април участвал в районната комисия от квотата на "Прогресивна България".

Асен Василев обясни днес, че след парламентарния вот ПП опитала да оттегли през ЦИК преминалия в друг отбор човек, но не станало - ЦИК изискала лично действие. Макар Василев да изглеждаше ядосан, ЦИК е права, тъй като няма как партия да оттегли или вкара когото и да е където и да е през главата на съответния човек.

На заседанието на ОИК снощи са присъствали 26 души. Гласовете "против" са били 6 - пет от квотата на ПП-ДБ и 1 от ДПС: Жени Калчева, Дарина Павлова, Иринка Христова, Цветомир Петров, Катя Минчева, Орхан Мехмед.

Останалите 20, присъствали на заседанието, от ГЕРБ, БСП, "Възраждане", ИТН, съответно трима от ДПС и двама от ПП-ДБ, са гласували в полза на отнемане на пълномощията: Велин Жеков, Галина Асенова, Йовчо Йовчев, Марияна Пантелеева, Олга Томова-Куцарова, Велин Сербезов, Дария Стоянова, Димитър Георгиев, Емил Ивавов, Емил Пенков, Емилия Стефанова, Илина Дюлгерова, Йордан Йорданов, Красимир Коев, Лора Гоцева, Мехмед Кадир, Олег Атанасов, Орхан Хасан, Румяна Цветкова, Станислав Сотиров.