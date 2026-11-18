Строителни дейности в самото ядро на Морската градина родиха най-новия варненски скандал. Вчера областната управа сезира прокуратурата и административния съд, защото се действа върху спорен държавен терен и тя нищо не е разрешавала. Община Варна се солидаризира, макар до оня ден да е придвижвала проекта. Строи частна фирма, по-точно - преустройва налична постройка. Това, което пропуснаха институциите да разяснят публично, за да разберат хората как тъй частна фирма действа върху държавна земя на пъпа на парка, е че самата постройка е частна - съобщи го пред "Сега" източник от общината, а областният управител Марио Смърков го потвърди пак пред нас.

И ДА, И НЕ

Морската градина е разделена на две части. Едната е местността Салтанат, с масово върната навремето земя, превърната в квартал със сгради, коли и т.н. Съответно там са постоянните скандали с ограждане, застрояване, като реално се действа чрез преустройство (имоти притежава и кметът Благомир Коцев). Другата част е т.нар. Историческо ядро, което по дефиниция е държавно, автомобили не влизат, нищо не може да се пипа. Историческото ядро е постоянната хвалба на варненските управници - каквото и да става в градината като цяло, ядрото е гарантирано с неприкосновеността си.

Но нещата не стоят точно така. Върху държавната земя от ядрото на един парк може да има частни постройки. Съответно да се вихрят инвеститорски преустройства. Голям ремонт преди години претърпя, например, най-голямата частна сграда там - ресторант "Морско казино".

СЪБОРЕТИНА, АМА...

Новият казус касае именно частна постройка в Историческото ядро. Тя е съборетина, отдавна свърталище на наркомани. Обаче е на "топ локация" - между Планетариума и Аквариума, след плажа и алеята. И... в годините назад се е оказала в частни ръце. Така преди няколко дни се появи строително заграждение. Някои варненци се възмутиха от строителството в сърцето на парка, други прочетоха позитивни материали в медиите, че се възстановява някогашна калолечебница. На строителната табела пише: "Медицински център с калолечебница". Инвеститор е частното акционерно дружество "Специализирана болница за рехабилитация - Варна" - собственикът на постройката. Фирмата държи сграда до морето край дом "Журналист", съчетаваща луксозна хотелска част с услуги като балнеология и рехабилитация.

ВЪЗРАЖЕНИЯТА

Официалното съобщение на областната администрация, което осветли случая, разказва историята на земята под постройката. Де факто около земята се върти спорът, какво повлича нейния статут. Възражения за статута на постройката няма:

868-те квадратни метра са актувани през 1997 г. като изключителна държавна собственост. Обаче през 2011 г. зам.-областен управител съставя акт за частна държавна собственост. Според сегашния областен управител Смърков, действията през 2011 г. са незаконосъобразни, тъй като имотът не е преставал да бъде част от изключителната държавна собственост. Но именно актът от 2011 г. става основание за последващите действия по градежа - появява се искане собственикът на постройката да преустройва, през 2020 г. главният архитект на общината издава разрешение (от перално и котелно помещение - в медицински център за физикална терапия и рехабилитация); главният архитект одобрява и подземно строителство с площ 416,88 кв. м в имота. Обаче главният архитект, твърди Смърков, няма право да разрешава такива неща, защото при изключителна държавна собственост (погрешно превърната в частна държавна), разрешенията се издават от министъра на регионалното развитие.

През 2023 г., при предишно свое назначение, Смърков сезирал МРРБ. Министърът потвърдил констатациите, на 22 януари 2024 г. актът от 2011 г. е отменен. Въпреки това, близо девет месеца по-късно, главният архитект на община Варна издава заповед, с която допълва разрешението за строеж - въз основа на нов инвестиционен проект, одобрен от него на същата дата. Държавата не е била уведомена, а трябвало. В най-ново време - 5 ноември 2026 г., зам.-кметът по екологията на общината одобрява маршрут за транспортиране на строителни отпадъци - все на база разрешението за строеж, издадено въз основа на отменен акт.

По принцип за Морската градина областната управа е делегирала на кметството да управлява държавните имоти и да се грижи въобще за реда. То реагира едва след лумването на скандала: спира издаването на всякакъв вид строителни документи по казуса, изисква от РДНСК информация за проверките на разрешителното и контрола, проверява действия на главния архитект и служители.

ЯДКАТА НА НЕЩАТА

Защо е важна в крайна сметка подробността частна ли е постройката или не. Просто е: ако не беше частна, нищо от случилото се нямаше да се случи, защото никой нямаше да тръгне да строи. По-важно: ако пък, бидейки частна, нямаше спорове за земята и всичко вървеше по установения ред, строителството щеше да се извърши най-спокойно - и хората все тъй щяха да се чудят как е възможен частен градеж в историческото ядро на един държавен парк - обвинявайки институциите, че нарочно или не нещо са проспали. Не е задължително проспиване - законите, ако се спазват, позволяват частни градежи в сърцето на държавен парк.