Лудият варненски ден не свършва. Валят думи. А и мълчание.

ГЕРБ - Варна дума не обелва за свалянето на Благомир Коцев (ПП). 24 часа след началото на гръмовния скандал - ни дума. Бойко Борисов говори още вчера, като поиска оставки на квотата на ГЕРБ в ОИК. От другите варненски гербери обаче - тишина!

Владислав Горанов обяви, че ако се стигне до гласуване за кмет в общинския съвет, ГЕРБ няма да предлага човек, както и въобще да участва във вота. Пак ни дума от самите съветници.

Благомир Коцев пък сигнализира вечерта за светкавичен старт на строежите в града - машините се развихрили веднага след свалянето му. Обаче рано сутринта той определи зам.-кмета Снежана Апостолова да изпълнява кметските функции. Тя му е сред най-доверените. Как тъй Апостолова не е пречка за беззаконията? - Енигма.

"Започна светкавичното изграждане на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в квартал „Чайка“, което спрях след мощно недоволство от гражданите още през лятото. Проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров", написа Коцев в социалните мрежи. Добави, че Димитров смята да застроява и още една градинка в „Чайка“ - "Спирах го в продължение на месеци. Вече не мога". Друг съветник от "Алтернативата" пък застроил преди време общински имот с бележка от администрацията на Иван Портних.

Дори тези обвинения не родиха реакция от ГЕРБ - Варна.

Шефът на ОИК Велин Жеков (квота на ГЕРБ ) се оплака, че шумотевицата след отстраняването на Коцев довела до физически заплахи към членове на комисията и към него самия. Те били пращани по интернет. Жеков отрече натиск върху органа, раздаване на пликове и т.н.

Бизнесменът Даниел Славов - Дънката, посочен от Коцев като един от авторите на процесите зад кадър, също и обвинен от кмета за поръчител на запалване на шатрите му в ресторант "Хоризонт", каза кратко пред bTV, че твърденията са неверни и ще си търси правата в съда.

Утрешният ден също се очертава наситен...