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Няма връщане: В бившето руско консулство във Варна се говори на английски

Също се и танцува, показва се изкуство. За пръв път сградата е отворена за простосмъртни

Днес, 12:57

1000 квадратни метра. Сграда. Затворена. Бетон. С бункер. Постоянно с охрана. Вътре се влиза чрез специален режим. Сграда, забранена за простосмъртни....

Всичко това е в минало време. Сградата е бившето руско консулство в центъра на Варна. То затвори през 2023 г. след изгонването на руски дипломати. Днес със сградата се случва нещо за първи път - отворена е за всички желаещи. В нея се провежда фестивалът за модерно изкуство "Буна". Цял октомври посетители ще могат да разглеждат изложбите. Абсолютно безплатно, свободен вход!

Експонатите са наредени в зали, кабинети, спални, тоалетни... - служебните и лични помещения на служителите на консулството - така, както са ги оставили след напускането. Участват десетки артисти от цял свят. В сградата се говори на английски, след като преди бе единствено на руски. Артисти и публика се забавляват. Символът е ясен. В голямата политика има победител, а изкуството се мъчи да победи политиката.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев, за да видите:

- кадри с дрон от огромната сграда;

- сградата вътре;

- част от изложеното модерно изкуство;

- летящ килим от 1002-та нощ, държан от дронове;

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