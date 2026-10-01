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Паднал клон във Варна рани тежко общински служител

Пострадалите са трима, двама са в болница

Днес, 15:37
Инцидентът стана на алеята пред "Морско казино".
БНР/Даниела Стойнова
Инцидентът стана на алеята пред "Морско казино".

Трима работници – мъж и две жени от общинското предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, пострадаха тази сутрин в Морската градина на Варна след падане на тежък клон. Инцидентът стана на алеята пред ресторант "Морско казино", под близкия фонтан. Хората са служители, които сутрин метат листата. "И тримата са откарани по спешност в Центъра за спешна медицинска помощ. Двете жени са без сериозни наранявания, мъжът е в тежко състояние, с лицева и черепна травма", съобщи община Варна. По късно БНР уточни, че мъжът, който е на 72 години, е с опасност за живота в реанимация, едната жена е настанена в неврохирургията, а другата е изписана за домашно лечение.

"По клона не имало видими признаци на изсъхване. Няма индикации той да е бил предварително компрометиран. Паднал е от около 10 метра височина", информира още общината. Спомена и за силния в района вятър.

Това е поредният такъв инцидент във Варна. Няколко наскоро имаше до сградата на самата община.

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Варна, община Варна, паднало дърво, клон

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