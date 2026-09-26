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Трима са ранени при катастрофа на градски автобус във Варна

26 Септ. 2026
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Автобус от градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица „Тихомир“, в района на търговски център. При инцидента са пострадали трима пътници - 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. И тримата пострадали са транспортирани за медицински прегледи. Няма опасност за живота на пострадалите. 

По информация, цитирана от БНР, автобусът е напуснал пътното платно. След това се е ударил в стълб на уличното осветление. Няма данни за сблъсък с друг автомобил. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. 

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Ключови думи:

Варна, автобусна катастрофа

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