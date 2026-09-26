Трима са ранени при катастрофа на градски автобус във Варна

Автобус от градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица „Тихомир“, в района на търговски център. При инцидента са пострадали трима пътници - 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. И тримата пострадали са транспортирани за медицински прегледи. Няма опасност за живота на пострадалите.

По информация, цитирана от БНР, автобусът е напуснал пътното платно. След това се е ударил в стълб на уличното осветление. Няма данни за сблъсък с друг автомобил. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.