Млад дрогиран шофьор помете спирка във Варна

Ужасяващите транспортни инциденти в страната, които се дължат на наркотици, продължават. Рано тази сутрин шофьор се вряза в спирка "Полиграфията" в центъра на Варна. Няма пострадали, вероятно заради часа - малко след 5.30, когато все още не е имало хора.

Водачът е на 20 години, задържан. "Пробата му с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин и метамфетамин", съобщи полицията. По първоначална информация шофьорът изгубил контрол над колата, след което последователно се блъснал в автобусната спирка и в стълб.

Ден с 5 жертви

През днешния ден имаше и два много тежки катастрофи, след които петима души загинаха.

Мъж на 72 г. и 66-годишната му спътничка са починали на място при челен сблъсък между лекия им автомобил и камион, управляван от 46-годишен мъж. Катастрофата стана на 1 км след Гурково, в посока Велико Търново в ранния следобед. Шофьорът на камиона е невредим.

Три са пък жертвите при тежък инцидент на изхода на Айтос в посока Провадия, в района на разклона за с. Зетьово. И там има челен удар между лек автомобил и камион. В колата са пътували трима души – 23-годишният шофьор, 26-годишна жена и 22-годишният ѝ брат. И тримата са от София и са загинали на място. Шофьорът на камиона е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Взета му е и кръвна проба за анализ за наличие на алкохол и наркотични вещества.