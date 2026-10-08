Варненската полиция разследва "такса спокойствие" за синята зона

Варненската икономическа полиция разследва корупция в предприятието "Общински паркинги и синя зона". Днес се състоя акция, при която за разпит в полицейската дирекция бе отведен шефът на фирмата Добромир Арнаудов. Извикани са и други служители. По неофициална информация проверката е заради сигнали за събиране на т.нар. "такса спокойствие". Шофьори, които не са плащали престоя си или са нарушавали правилата за паркиране, са освобождавани от санкции чрез изготвяне на документи.

Малко по-късно полицейският инспектор Цветелина Димитрова потвърди пред медиите, че се работи по граждански сигнал за "такса спокойствие". Щели да се събират документи и данни, предстоят разпити. "По случая все още няма задържани. В хода на самото разследване ще се изясни кой в какво качество ще бъде привлечен – на обвиняем, или на свидетел", добави Димитрова.