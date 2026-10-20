Радев обвини войната в Украйна за протестите в Западна Европа

БГНЕС Според Румен Радев противниците му се опитват да възстановят "сглобката", като организират протести срещу кабинета му.

Според премиера Румен Радев войната в Украйна е сред важните причини за протестната вълна в западноевропейски страни като Франция и Италия.

"Войната в Украйна изтощава нашите икономически системи, води до социално напрежение и политическа нестабилност. И все по-труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните проблеми. Час по-скоро трябва да се сложи край на тази война", отсече той на брифинг пред журналисти. Като други фактори посочи "безконтролната миграция, зелената сделка, деиндустриализацията, загубата на работни места".

Премиерът е последователен противник на помощта, от която се нуждае Украйна, за да издържи на руската агресия. Това изявление се вписва в обичайната му политическа позиция. Както се вижда, той за пореден път дори не спомена агресора Русия.

Радев обвърза днес войната и с растящите енергийни цени – той изтъкна, че "отказът от евтини енергийни ресурси" също е причина за кризисните явления от Европа. Не каза нищо за въздействието на войната в Персийския залив, но добави, че енергийните проблеми също са повод да се прекрати войната в Украйна.

Като аргумент той заяви, че миналата година ЕС е решил да отпусне 50 милиарда евро на Украйна, а миналата седмица президентът Володимир Зеленски е поискал още 70 милиарда. "Как ви се вижда това, на фона всичко това, които става в Европа. България няма как да бъде част от тези 70 милиарда", заяви Радев.

Той сам подхвана пред репортерите и темата за застрашеното от бойни дронове търговско корабоплаване в Черно море, като нарече "истерии и насаждане на манипулации" опасенията на опозицията, че то бива блокирано. Обвинението в "истерия" често се забелязва в реториката на управляващите от "Прогресивна България" - вчера вицепремиерът Иво Христов нарече "истерици" политиците, които настояват кабинета да обяви за руски дроновете, удрящи кораби все по-близо до нашите брегове.

Радев се позова на справка от транспортното министерство, според който броят на корабите, минали през български пристанища през последния месец, се е увеличил в сравнение със същия период миналата година и е същият като предния месец тази година.

"Корабите, които обслужват нашата икономика, не са спрели и няма да спрат. Нека тези, които насаждат истерии, да мирясат, защото няма в момента такъв риск и нашето корабоплаване ще продължи", с леко заканителен тон каза премиерът. На фона на това зърнопроизводители обявиха, че заради риска от атаки, кораби отказват да товарят зърно от нашите пристанища.