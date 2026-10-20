Радев обвини войната в Украйна за протестите в Западна Европа

Според премиера Румен Радев войната в Украйна е сред важните причини за протестната вълна в западноевропейски страни като Франция и Италия.
"Войната в Украйна изтощава нашите икономически системи, води до социално напрежение и политическа нестабилност. И все по-труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните проблеми. Час по-скоро трябва да се сложи край на тази война", отсече той на брифинг пред журналисти. Като други фактори посочи "безконтролната миграция, зелената сделка, деиндустриализацията, загубата на работни места".
Премиерът е последователен противник на помощта, от която се нуждае Украйна, за да издържи на руската агресия. Това изявление се вписва в обичайната му политическа позиция. Както се вижда, той за пореден път дори не спомена агресора Русия.
Радев обвърза днес войната и с растящите енергийни цени – той изтъкна, че "отказът от евтини енергийни ресурси" също е причина за кризисните явления от Европа. Не каза нищо за въздействието на войната в Персийския залив, но добави, че енергийните проблеми също са повод да се прекрати войната в Украйна.
Като аргумент той заяви, че миналата година ЕС е решил да отпусне 50 милиарда евро на Украйна, а миналата седмица президентът Володимир Зеленски е поискал още 70 милиарда. "Как ви се вижда това, на фона всичко това, които става в Европа. България няма как да бъде част от тези 70 милиарда", заяви Радев.
Той сам подхвана пред репортерите и темата за застрашеното от бойни дронове търговско корабоплаване в Черно море, като нарече "истерии и насаждане на манипулации" опасенията на опозицията, че то бива блокирано. Обвинението в "истерия" често се забелязва в реториката на управляващите от "Прогресивна България" - вчера вицепремиерът Иво Христов нарече "истерици" политиците, които настояват кабинета да обяви за руски дроновете, удрящи кораби все по-близо до нашите брегове.
Радев се позова на справка от транспортното министерство, според който броят на корабите, минали през български пристанища през последния месец, се е увеличил в сравнение със същия период миналата година и е същият като предния месец тази година.
"Корабите, които обслужват нашата икономика, не са спрели и няма да спрат. Нека тези, които насаждат истерии, да мирясат, защото няма в момента такъв риск и нашето корабоплаване ще продължи", с леко заканителен тон каза премиерът. На фона на това зърнопроизводители обявиха, че заради риска от атаки, кораби отказват да товарят зърно от нашите пристанища.
Що се отнася до готвения протест срещу кабинета, Радев видя в него опит да се възстанови т.нар. "сглобка". "Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната", обяви премиерът.