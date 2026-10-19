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Мелони изпраща армията в Милано

Днес, 07:47
EPA/BGNES

Италианското правителство ще изпрати 500 военни в Милано, където през уикенда имаше масови безредици. Решението е взето на среща в Палацо Киджи под ръководството на премиера Джорджа Мелони, а за него съобщи вестник „Ил Мезаджеро“. В очакване на още метежи, луксозните магазини в столицата на модата затвориха рано вчера.

По улиците на Милано вече патрулират войници, които са част от операцията „Страде сикуре“ („Безопасни улици“), при която военни помагат на полицията в опазване безопасността на градовете и охраната на чувствителни обекти. Общо тези военни в операцията са 6800, разпратени в 58 провинции.
Мелони привика вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини, вътрешния министър Матео Пиантедози, министъра на отбраната Гуидо Кросето и министъра на земеделието Франческо Лолобриджида, както и ръководителите на силите за сигурност и разузнаването. Салвини потвърди решението с пост: “500 военни повече, за да защитим Милано”. 

Според „Ил Мезаджеро“ новите разпоредби може да дадат на военните функции, приравняващи ги към органите на обществената сигурност, и дори право да задържат хора при заварено престъпление. 

Протестите срещу високата цена на живота и проблемите в публичните услуги бяха съпроводени с хвърляне на предмети по полицаите, пожари и нападения над магазини. Насилието обхвана и други градове.

Предстои правителството да представи и по-широк пакет мерки срещу насилието. Според италианските медии пакетът ще цели по-строги правила, насочени към превантивното задържане и към насилието, извършвано от непълнолетни. Отделно Салвини представи в Милано така наречената норма „анти-маранца“, която засяга наказателната отговорност на непълнолетните, а опозицията, в лицето на Матео Ренци, настоява вместо нов указ да бъде сменен министърът на вътрешните работи. 

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