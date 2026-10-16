В цяла Италия се отменят или забавят полети

Въздушният трафик в Италия бе сериозно нарушен в петък сутринта заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни във въздуха, възникнали през нощта, предава аеронавигационната компания ENAV, цитирана от АП. Изключва се възможността за кибератака.

Компанията заяви, че системите за извънредни ситуации са позволили на въздушния трафик да функционира нормално до 6:00 ч. тази сутрин, но тъй като трафикът се е увеличил и проблемите продължили, са били въведени мерки за регулиране на потоците от полети и намаляване на броя на самолетите, които могат да бъдат обработвани в италианското въздушно пространство.

Прекъсването причини закъснения на летища в цялата страна, включително летище Фиумичино в Рим, където са били отменени четири заминаващи полета до Милано, Рияд, Тирана и Триест. Около 20 други полета са се забавили с между 15 минути и един час. Проблеми е имало и на летищата, обслужващи Милано и Бергамо.

ENAV заяви, че техниците са проследили аномалиите до мрежата за предаване на данни и разполагат с всички налични ресурси, за да възстановят пълните операции и да сведат до минимум прекъсванията. Компанията изключва злонамерена дейност.