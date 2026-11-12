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Нова порция бомбени заплахи заля училища в Италия

Този път правителството се опита да реагира хладнокръвно

Днес, 13:55
Екип за обезвреждане на взривни устройства извършва проверка в училище във Венеция след заплаха за бомба.
ЕПА/БГНЕС
Екип за обезвреждане на взривни устройства извършва проверка в училище във Венеция след заплаха за бомба.

За втори пореден ден училища в Италия бяха евакуирани заради нови фалшиви бомбени заплахи, изпратени по електронната поща, съобщиха италианските медии.  Правителството се опита да реагира хладнокръвно и да успокои обществеността, като заяви, че няма необходимост от евакуация на сградите.

Позицията на властите последва паниката и хаоса на 11 ноември, когато стотици училища в цялата страна бяха евакуирани след масово разпространени съобщения със заплахи за поставени взривни устройства. Предполага се, че имейлите са изпратени от акаунт в Тайван. Заплахите бяха подписани от "Михаил Андропов", а органите на реда констатираха, че са фалшиви.

На 12 ноември някои учебни заведения отново бяха евакуирани след получаването на нови бомбени заплахи, този път - от акаунт във Филипините, съобщиха местните медии, цитирани от АФП. След разговори с ръководителите на разузнавателните служби и службите за сигурност премиерът Джорджа Мелони заяви, че съобщенията имат за цел да "всеят страх". Тя подчерта, че вчера полицейските проверки не са открили бомби в нито една училищна сграда.

В изявление днес правителството посочи, че при липса на каквито и да било конкретни доказателства за действителна опасност, освен получаването на масови имейли, сградите не бива да бъдат евакуирани.

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