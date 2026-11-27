България оказва натиск върху страните от ЕС да отменят някои забрани за руски внос и да извадят двама руснаци от предложените нови санкционни списъци, а в замяна ще позволи приемането на по-широк набор от нови мерки. Това съобщават 4 дипломатически източника пред Kyiv Independent.

Още на 23 ноември Еврокомисията предложи 22-ри пакет от санкции срещу Русия. За него има широка подкрепа, макар няколко страни да са поискали време за правен преглед на предложенията. Страните от ЕС се стремят да финализират споразумението по новите санкции през декември, най-вероятно на срещата на външните министри на 14 декември - навреме за срещата на върха на лидерите на ЕС по-късно същата седмица.

България и Италия обаче са двете държави, които са повдигнали възражения по същество.

Особено притеснителна е позицията на България, която е поискала да се отменят някои предишни санкции, наложени от ЕС. По-конкретно - да паднат забраните за внос на руски чугун и минно оборудване.

Представители на ЕС и Украйна заявиха, че подозират търговски мотив зад искането на България. Един от дипломатические източници пък посочва, че България твърди, че се е опитала да диверсифицира веригите си за доставки, но това не се е получило.

България се е противопоставила и на добавянето на една компания и едно физическо лице в санкционната база данни на ЕС - и двете са определени като „част от руската оръжейна индустрия“. Руската компания е химическа и България е изразила опасения, че санкционирането ѝ може да засегне селското стопанство (най-вероятно заради производството на торове). Физическото лице пък е свързано с руско ядрено съоръжение, което има както гражданско, така и военно приложение, и България се позовава на опасения за „ядрена сигурност“, въпреки че не е съвсем ясно защо.

Откакто Румен Радев стана премиер на България през април, това е пореден път, в който страната настоява за изваждане на руснаци от санкционните списъци на ЕС. През юни, например, Радев успешно настоя руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък. От последния пакет санкции пък бяха извадени две руски банки, които са с български мажоритарни собственици.

Постоянното представителство на България към ЕС е било помолено за коментар за възраженията на страната срещу 22-рия пакет от санкции, но не е отговорило.

Италия е против забраната европейски граждани да участват в управителните съвети на руски компании, защото счита това предложение за твърде неясно формулирано. Освен това е поискала да проучи по-подробно някои от другите идеи, като ограничения за банки в трети държави; мерките, засягащи спорта и културата; както и новите правила за наблюдение на движението на руски дипломати.