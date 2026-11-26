Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупредиха Русия да не разширява войната в Украйна към други държави. Това се посочва в съвместното им изявление след срещата във Флорида. В документа се подчертава, че Москва трябва да избягва всякакви действия – „умишлени или неумишлени“, които биха могли да доведат до разпространение на бойните действия извън границите на Украйна. Освен това Тръмп и Рюте призоваха възможно най-скоро да бъде постигнато споразумение за прекратяване на военния конфликт. Двете страни обсъдиха и увеличаването на разходите за отбрана на държавите членки на НАТО.

Миналата седмица на територията на Полша паднаха три руски крилати ракети Х-101. Полският премиер Доналд Туск обвини Москва в „умишлена провокация“, като отбеляза, че нарушаването на въздушното пространство е станало в близост до мястото на провеждане на международни военни учения, в които са участвали хиляди военнослужещи от НАТО. Тогава Доналд Тръмп коментира, че Русия е изстреляла ракети към Полша по погрешка.

След това, според източници на Bloomberg, Полша е предложила на членовете на Северноатлантическия алианс да обмислят възможността за сваляне на ракети над Украйна, когато те се насочват към държави от военния блок, но затова се иска единното съгласие на страните-членки.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира: „Що се отнася до разширяването на конфликта в Украйна, по всичко личи, че става дума за опитите на киевския режим да разшири географския обхват на този конфликт".

Снощи специалният преговарящ на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, призна, че руският държавен глава Владимир Путин не проявява интерес към прекратяване на огъня като първа стъпка за край на войната в Украйна, и същевременно похвали Путин, очертавайки стратегия за възможно възобновяване на отношенията между САЩ и Русия. Това заяви Къшнър в интервю за подкаста на главния изпълнителен директор на „Аксел Шпрингер“, Матиас Дьопфнер.

Къшнър описа войната като на практика „опосредствана“, в която Европа финансира и въоръжава Украйна срещу Русия, и приписа на Путин сдържаност, включително ангажимент да не използва ядрено оръжие. Той нарече руския президент „гросмайстор на политиката“ и „историческа фигура“ – оценка, която според изданието контрастира с осъждането на Путин в голяма част от демократичния свят заради войната срещу Украйна и репресиите срещу опоненти.По думите на Къшнър преговорите вече включват разширена група от осем представители на Европа и НАТО – от Германия, Великобритания, Франция, Италия, Полша и ЕС, а Вашингтон няма да приеме условия без съгласието на Киев и европейските партньори.