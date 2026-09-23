Руската опозиция се бунтува срещу двойния стандарт на ЕС

„Позор за теб, ЕС.“ Руски опозиционери в чужбина разкритикуваха решението за сваляне на санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Юлия Навалная заяви, че за богатите бизнесмени с яхти и връзки санкциите, както се оказва, могат да бъдат отменени, докато руснаците, напуснали страната заради преследвания или мобилизацията, продължават да се сблъскват с визови и банкови ограничения в Европа.

Любов Собол нарече решението „сериозна геополитическа победа за Путин“, която по думите ѝ задълбочава разногласията в рамките на ЕС.

Леонид Волков заяви, че свалянето на санкциите срещу Фридман и Усманов създава „ужасен прецедент“, а Владимир Кара-Мурза се ограничи с фразата: „Позор за теб, ЕС.“

Днес Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартен Райан. Освобождаването му беше свързвано с отмяната на санкциите срещу Алишер Усманов.

Указът за помилването на 20 души, сред които и Райан, е публикуван на официалния сайт на президента на Азербайджан. Не се съобщават подробности за останалите 19.

В документа се посочва, че при вземането на решението са били отчетени личността на осъдените, здравословното им състояние, семейното им положение, тежестта на извършените престъпления, изтърпяната част от присъдата и поведението им в затвора.

Бизнесменът Мартен Райан беше задържан в Азербайджан през декември 2023 г. Той беше обвинен в шпионаж в полза на френските специални служби, а през март 2026 г. беше осъден на 10 години лишаване от свобода. Райан и френските власти отхвърляха обвиненията.

Медиите свързваха освобождаването на Райан с отмяната на санкциите на Европейския съюз срещу руския милиардер Алишер Усманов. Миналата седмица Франция се обяви против удължаването на антируските санкции, ако Усманов остане в санкционния списък. Заради разногласията ЕС първоначално удължи ограниченията само с една седмица.

Financial Times писа, че позицията на Париж може да е била продиктувана от желанието да бъде постигнато освобождаването на няколко френски граждани, задържани в Азербайджан.

Във вторник вечерта Европейският съюз публикува решение за удължаване на антируските санкции с три години, като извади от списъка Усманов и Михаил Фридман (Люксембург настояваше за отмяна на санкциите срещу Фридман заради заплаха от съдебен иск).

Както отбеляза агенция Reuters, последната страна, която запазваше ветото си, беше Латвия, но в крайна сметка Рига се въздържа при гласуването.