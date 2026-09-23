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Руската опозиция се бунтува срещу двойния стандарт на ЕС

Френски бизнесмен бе пуснат от азербайджански затвор като част от сделката за санкциите на ЕС срещу Русия

23 Септ. 2026Обновена
Владимир Кара-Мурза написа: Позор за теб, ЕС
БГНЕС/ЕПА
Владимир Кара-Мурза написа: Позор за теб, ЕС

„Позор за теб, ЕС.“ Руски опозиционери в чужбина разкритикуваха решението за сваляне на санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Юлия Навалная заяви, че за богатите бизнесмени с яхти и връзки санкциите, както се оказва, могат да бъдат отменени, докато руснаците, напуснали страната заради преследвания или мобилизацията, продължават да се сблъскват с визови и банкови ограничения в Европа.

Любов Собол нарече решението „сериозна геополитическа победа за Путин“, която по думите ѝ задълбочава разногласията в рамките на ЕС.

Леонид Волков заяви, че свалянето на санкциите срещу Фридман и Усманов създава „ужасен прецедент“, а Владимир Кара-Мурза се ограничи с фразата: „Позор за теб, ЕС.“

Днес Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартен Райан. Освобождаването му беше свързвано с отмяната на санкциите срещу Алишер Усманов.

Указът за помилването на 20 души, сред които и Райан, е публикуван на официалния сайт на президента на Азербайджан. Не се съобщават подробности за останалите 19. 

В документа се посочва, че при вземането на решението са били отчетени личността на осъдените, здравословното им състояние, семейното им положение, тежестта на извършените престъпления, изтърпяната част от присъдата и поведението им в затвора.

Бизнесменът Мартен Райан беше задържан в Азербайджан през декември 2023 г. Той беше обвинен в шпионаж в полза на френските специални служби, а през март 2026 г. беше осъден на 10 години лишаване от свобода. Райан и френските власти отхвърляха обвиненията.

Медиите свързваха освобождаването на Райан с отмяната на санкциите на Европейския съюз срещу руския милиардер Алишер Усманов. Миналата седмица Франция се обяви против удължаването на антируските санкции, ако Усманов остане в санкционния списък. Заради разногласията ЕС първоначално удължи ограниченията само с една седмица.

Financial Times писа, че позицията на Париж може да е била продиктувана от желанието да бъде постигнато освобождаването на няколко френски граждани, задържани в Азербайджан.

Във вторник вечерта Европейският съюз публикува решение за удължаване на антируските санкции с три години, като извади от списъка Усманов и Михаил Фридман (Люксембург настояваше за отмяна на санкциите срещу Фридман заради заплаха от съдебен иск).

Както отбеляза агенция Reuters, последната страна, която запазваше ветото си, беше Латвия, но в крайна сметка Рига се въздържа при гласуването.

 

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Ключови думи:

Алишер Усманов, Мартен Райан, санкции на ЕС

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