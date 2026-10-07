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В ЕС договориха най-мащабното
разширяване на санкциите срещу Русия

Днес, 19:02
Този кръг от санкции е предложен от Европейската служба за външна дейност (EEAS)
Pixabay
Този кръг от санкции е предложен от Европейската служба за външна дейност (EEAS)

Страните от ЕС се договориха да включат в санкционния списък близо 1650 физически и юридически лица в Русия. По-голямата част от тях са свързани с военно-промишления комплекс, съобщиха пред Reuters дипломати от блока. Сред тях ще бъдат и 77 депутати, кандидатирали се на неотдавнашните „избори“ за Държавната дума в окупираните украински територии, допълва Euronews.

Този кръг от санкции, предложен от Европейската служба за външна дейност (EEAS), ще бъде най-мащабният по брой нови санкционирани лица от началото на войната срещу Украйна, започната от Владимир Путин, която продължава вече повече от 4 години и 7 месеца.

Списъкът, одобрен в сряда от посланиците на страните от ЕС, включва 1569 руски субекта — 743 физически и 826 юридически лица — които оказват подкрепа на военните действия на Москва и са свързани с военно-промишления комплекс, особено с производството на ракети.

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ЕС, санкции срещу Русия

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