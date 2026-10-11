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ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ

Зеленски получава подкрепа от европейските лидери

Днес, 07:21
Кая Калас
ЕПА/БГНЕС
Кая Калас

Външните министри на ЕС ще одобрят в понеделник най-големия досега списък със санкции срещу руската военна машина, заяви в X върховният представител по външната политика Кая Калас. Така тя отговори на решението на САЩ временно да облекчат ограниченията върху руския дизел. Калас написа, че спирането на санкциите върху руския дизел носи на Москва допълнителни приходи, че сега не е моментът за отслабване на натиска и че Европа няма да го отслаби.

Пакетът, който Брюксел подготвя, не е изненада. На 8 октомври посланиците на държавите членки одобриха включването в черния списък на над 1500 компании и лица, свързани с производството на военни стоки и стоки с двойно предназначение. 
Европейските лидери продължават да дават подкрепата си за Украйна. 

Украинският президент Володимир Зеленски спешно се свърза по телефона с британския министър-председател веднага след като Тръмп призова Украйна да смени лидера си, пишат медиите. Среща между Зеленски и британския премиер Бърнъм може да се състои в близките дни.

Френският президент Макрон изрази „солидарност“ със Зеленски, но не спомена сделката на Тръмп с Путин за дизеловото гориво, отбеляза "Монд". „Президентът на Франция проведе телефонен разговор с украинския си колега, за да „демонстрира солидарността на Франция пред лицето на продължаващите атаки“ от страна на Русия, в резултат на които в Запорожие загинаха 17 души при руски бомбардировки”, съобщиха източници, близки до държавния глава.

Германия отказа да отмени санкциите срещу Русия вследствие на действията на САЩ и ще продължи да спазва действащите ограничения, пише "Ройтерс". Представители на германското министерство на икономиката подчертаха, че страната е напълно независима от руското гориво, работи по новите ограничения и ще продължи да подкрепя Украйна.

Зеленски проведе разговори с финландския премиер Александър Стуб и с премиера на Норвегия Йонас Гар-Стьоре.

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