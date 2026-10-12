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ЕС одобри най-големия пакет санкции срещу Русия

Под ограничения попадат над 1600 фирми и физически лица, свързани с ВПК на Москва

Днес, 14:40
Кая Калас
ЕПА/БГНЕС
Кая Калас

ЕС утвърди 22-тия пакет санкции срещу Русия, който включва около 1600 физически и юридически лица, съобщи в Туитър зам. председателят на ЕК Кая Калас. Те са насочени към военно-промишления комплекс на Русия. "Това е най-голямото разширяване на списъка със санкции от началото на войната. Европа отново демонстрира единство. Над половината от санкциите са свързани с производствената верига на балистичните ракети. Ние правим производството на оръжия, с които Русия убива украинците, значително по-сложно, бавно и скъпо", написа още тя.

В списъка са 826 фирми и 743 физически лица.

Reuters съобщи, че над половината от санкционираните са свързани с производството на руски балистични ракети, в това число и за комплексите "Искандер-М". Ограниченията засягат предприятия, занимаващи се с разработката и изпитанията на ракети, производството на твърдо гориво и ракетни двигатели. В списъка са още производители на специализиран текстил, синтетични и въглеродни влакна, използвани в ракетните системи. Под санкциите попадат и производители на дронове, съдостроителни компании, обслужващи подводници, и 77 души, участвали в изборите за Думата на окупираните от Русия територии на Украйна. Още 7 физически и юридически лица от КНДР са включени в санкциите за връзки с военната машина на Русия.

 

Визи

На 14 октомври Съветът на ЕС ще обсъди въвеждането на ограничени визи за руснаците. Визите ще позволяват пребиваване само в страните, за които са издадени, а не в цялата Шенгенска зона. Така например притежателят на френска виза ще може да се намира само на територията на Франция.

Премиерът на Финландия Петери Орпо предложи напълно да се прекрати издаването на туристически визи за руснаците заради информациите от спецслужбите за очаквани диверсии на територията на ЕС. Полша, Швеция и Естония също настояват за ожесточаване на визовия режим.

Полша също така призова страните от ЕС да закрият руските консулства и да ограничат придвижването на руските дипломати.

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