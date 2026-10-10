Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна.

„Зеленски можеше да сложи край на тази война много, много пъти. Но не го прави. Украйна се нуждае от нов лидер, който може да сключи сделка. По някаква причина Зеленски така и не сключва сделка“, заяви президентът на САЩ.

Гневът на Тръмп бе предизвикан от отказа на Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии.

„Зеленски можеше да уреди този конфликт многократно, но избра да не го прави. Казахме му: „Прави каквото искаш с Русия, само не удряй петролните рафинерии, защото това създава глобален проблем“. Но той иска да създава проблеми за целия свят. Нашите фермери и животновъди – които се нуждаят от дизелово гориво, тъй като Русия доставя значителна част от него за световния пазар – могат да пострадат заради него“, заяви президентът на САЩ.

"I think it's time for Ukraine to get a new president," President Trump said Saturday, slamming Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy for targeting Russian diesel refineries after Trump made a deal with Russian President Vladimir Putin to supply more than 300,000 tons of… pic.twitter.com/HrnIj6z8qp — CBS News (@CBSNews) 10 октомври 2026 г.

Вчера Тръмп се договри с руския президент Владимир Путин за отпадане на санкциите за износа на дизелово гориво и доставката на американския и световния пазар над 300 000 тона руско дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 млн. тона след това. Тръмп няколко пъти вече благодари на Путин за тази сделка, която няма да реши проблемите на американския пазар, тъй като количеството, ако бъде доставено изобщо, ще стигне за два дни. Малко вероятно е и да свали цените на дизела в САЩ.

Сделката и свалянето на санкциите бе остро разкритикувано от Зеленски. “Сделката на Тръмп с Путин относно дизеловото гориво е „несправедлива и нечестна“ и изглежда като подарък за рождения ден на Путин. Просто изглежда ужасно”, заяви Зеленски в интервю за Axios.

„Всяко смекчаване на санкциите срещу Русия без ясно, дългосрочно споразумение за деескалация е знак за очевидна слабост; то е в полза на Русия. Това ще доведе до повече жертви, ще удължи войната, ще намали още повече уважението към Америка и ще причини още по-големи загуби и щети на света“, написа Зеленски.

Русия не спира да бомбардира украински градове, за да компенсира по някакъв начин липсата на успехи на фронта.

Междувременно западни медии съобщават, че САЩ вече са заплашили да спрат споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев продължи да атакува руски петролни рафинерии.

Сделката на Тръмп с Путин е изненадала неприятно украинската делегация, която по същото време водеше преговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Разговорите, които трябваше да продължат два дни и на които присъстваха представители на Великобритания, Германия, Франция, ЕК и НАТО, бяха прекратени преждевременно.

Причината Украйна да не се съгласи на предложените от пратениците на Тръмп мирни сделки е, че те отчитат единствено интересите на Русия, която иска да получи целия Донбас, дори териториите, които не може да превземе години наред.