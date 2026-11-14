Пет европейски страни се включват в преговорите с Русия

Съветници по национална сигурност от Европейския съюз, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша ще представят Европа на техническо ниво на предстоящите преговори между Русия и Украйна, съобщи Bloomberg, като се позовава на висш европейски представител. Решението е взето от европейските лидери след срещата на върха в четвъртък и петък в Дъблин, където подкрепата за Украйна беше водеща тема.

Решението идва броени дни след първите от девет месеца насам преговори между Русия и Украйна в Абу Даби. Съветници по национална сигурност на европейските държави присъстваха и на срещата в Абу Даби, но тогава те не участваха директно в преговорите.

Берлин изпрати на срещата съветника на канцлера на Германия по външнополитически въпроси Гюнтер Заутер. От страна на Великобритания присъстваше съветникът на премиера по национална сигурност Джонатан Пауъл. От Италия към Абу Даби замина Фабрицио Саджо, съветник на премиера на страната Джорджа Мелони, а от Франция — дипломатическият съветник на президента Еманюел Бон. Полски пратеник в Абу Даби нямаше, но на следващите преговори вероятно ще присъства Славомир Ценцкевич - ръководител на Бюрото за национална сигурност (BBN) на Полша.

Допускането на Европа до масата е особено чувствителна тема, след като Кремъл досега отхвърляше ЕС като възможен посредник. Контактите на Европа с Русия през последните месеци бяха силно ограничени.

Президентът на Финландия Александер Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре проведоха 90-минутен разговор на 27 октомври 2026 г. с Владимир Путин от Хелзинки. Това беше първият директен разговор на лидери от европейски съюзници на Украйна с Кремъл от юли 2025 г. насам.

За разлика от предходни периоди, през последните пет месеца не бяха регистрирани визити или телефонни разговори на унгарски премиер с Владимир Путин – през май 2026 г. Петер Мадяр смени Виктор Орбан на поста министър-председател на Унгария, а последното посещение на словашкия премиер Роберт Фицо в Москва беше на 9 май 2026 г. Доскорошният сръбски президент Александър Вучич, който поддържаше редовни контакти с Москва, загуби изборите в края на октомври.

Ситуацията на терен остава тежка. Русия бомбардира украинските градове с безпрецедентна интензивност, като цели гражданската инфраструктура и се опитва да срине електро- и водоснабдяването, а Путин отново отхвърли украинското искане за прекратяване на огъня.