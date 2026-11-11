Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Напредък без пробив отбелязаха преговарящите в Абу Даби

Американските посредници летят за Москва и Дъблин за разговори с Путин и Зеленски

11 Ноем. 2026
Европейците не намериха място на масата, те разговаряха отделно с украинската делегация и американските посредници
Европейците не намериха място на масата, те разговаряха отделно с украинската делегация и американските посредници

Тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби приключиха без конкретен резултат и с надежда за бързо развитие. Единствената категорична договореност между Москва и Киев е двете страни да осъществят “нов мащабен обмен на пленници”.

“Русия и Украйна се приближиха към мира след преговорите в Абу Даби”, заяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински. Москва е готова да продължи дебата за системата за сигурност в Европа след края на войната в Украйна. “Трябва да се лекува организмът като цяло, с лепенка тук няма да се справиш, светът се нуждае от нова, справедлива система за сигурност, която да не е в ущърб на другите страни”, каза Медински след преговорите. В Абу Даби руснаците не са имали никакъв контакт с представители на европейските страни - с Европа те не се обсъждали европейската сигурност.

Руската делегация е изключително доволна от американските посредници. “На европейците би било полезно да се поучат от посланиците на САЩ по отношение на реализма и стремежа към мир”, добави Медински. Той смята, че “пратениците на Тръмп са искрени, ефективни и, най-важното, ориентирани към резултат”.

По отношение на териториалните въпроси няма промяна в позициите. Русия смята Донбас за руски, а “всяка педя руска земя ще бъде върната по един или друг начин”, заяви Медински.

Украйна също не смята да променя позицията си за територията на Донбас - това е руска територия, която няма как да бъде отстъпена без битка. Преговарящият от украинска страна Арахамия определи преговорите в Абу Даби като „едни от най-трудните“ поради строгите указания на руската делегация. Украинците също коментират оптимистично преговорите. „Имаме добър импулс, за да намерим решение преди Нова година“, заяви Давид Арахамия.

Двамата американски посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят утре за Москва, където ще се се срещнат с Владимир Путин. Още същият ден американските представители ще се срещнат и с Владимир Зеленски - в Дъблин.

“Постигнахме значителен напредък по отношение на гаранциите за сигурността на Украйна”, заяви Къшнър.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Русия и Украйна преговаряха в Абу Даби
10 Ноем. 2026
Европа ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби
08 Ноем. 2026
Хакери изнесоха данни за руските жертви в Украйна
08 Ноем. 2026
Преговорите Русия-Украйна са насрочени за 10 ноември
03 Ноем. 2026
Украйна удари още една руска петролна рафинерия
01 Ноем. 2026
Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще стартират на 4 ноември
27 Окт. 2026
Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
26 Окт. 2026
България отказва да плаща за оръжие от ЕС за Украйна
21 Окт. 2026
Радев обвини войната в Украйна за протестите в Западна Европа
20 Окт. 2026
1500 войници ще тренират в Полша за следвоенния период в Украйна
17 Окт. 2026
Путин си измисли нови "грандиозни победи" на фронта
16 Окт. 2026
Путин обвини Украйна, че първа ударила по рафинерии и дейта центрове
15 Окт. 2026
Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!
14 Окт. 2026
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
14 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави