Кризата с бензина в Русия рязко се влоши

Само три седмици продължи свободната продажба на горива в Русия, след като Украйна временно преустанови ударите по нефтопреработвателните заводи.

"Роснефт" отново започна да въвежда ограничения за покупката на горива на бензиностанциите си. Това се случва поне в 7 региона, пише The Insider. По-късно стана ясно, че ограниченията вече са в сила за цяла Русия.

В целия Забайкалски край от вчера действат лимити за до 50 литра бензин на автомобил. В социалните мрежи местните жители пишат, че някъде лимитът е дори 30 литра, а цените отново са скочили.

В неделя губернаторът на Карелия съобщи, че "Роснефт" въвежда временни ограничения при продажбата на горива "с цел обезпечаване стабилността на работата на енергийната инфраструктура". На бензиностанциите може да се зарежда до 30 литра бензин и 50 литра дизел. Напълно се забранява продажбата на бензин в туби.

Лимитите на бензиностанциите на "Роснефт" бяха отменени неотдавна - на 20 октомври. Ограниченията бяха въведени след драматичната ситуация, след като украинските дронове повредиха голяма част от руските рафинерии.

Лимитите сега отново са предизвикани от серия удари по нефтопреработвателни заводи. Най-напред в последната вълна удари пострада НПЗ на "Роснефт" в Поволжието - Новокуйбишевския, който бе атакуван на 30 октомври. По-късно бяха ударени НПЗ на "Роснефт" в Уфа /31 октомври/ и Рязан /5 ноември/, както и съвместното предприятие на "Роснефт" и "Газпромнефт" в Ярослав /3 ноември/

Тази сутрин украинските дронове атакуваха НПЗ в Кириши, Ленинградска област, който е основен доставчик на гориво за Санкт Петербург. Атаката в Кириши бе потвърдена от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко. Той съобщи, че тази нощ са свалени 113 дрона, като има попадения в промишлената зона и повредени от останки жилища.

NASA Firms, следяща за пожарите на Земята, фиксира мащабен пожар в НПЗ на "Сургутнефтгаз" в Кириши. Това е четвъртото попадение от началото на годината и седмото от началото на войната по това предприятие.

НПЗ в Кириши е един от най-големите заводи в Русия с мощност 20 млн. тона годишно или 6.6% от общия обем на нефтопреработката в Русия. Половината от горивата в Санкт Петербург идват от него.