В град Олешки, в окупираната част на Херсонска област се проведе хуманитарна операция, инициирана от съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп. Това беше първата от началото на войната съвместна мисия на Русия и Украйна, ръководена от омбудсманите Яна Лантратова и Дмитро Лубинец. Украинската и руската делегация, заедно с евакуираните жители, вече са напуснали града. Проблемът е, че не всички желаещи да се евакуират са поети. Хората от крайните квартали на Олешки не си били допуснати да минат през загражденията.

Как протече операцията

Вчера надвечер председателят на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия съобщи, че украинската делегация, заедно с част от евакуираните жители на Альошки, е потеглила към Анапа. „Оттам те ще отлетят със самолети за Беларус, след което ще се приберат у дома с автобуси“, написа Арахамия в Телеграм.

По-рано беше съобщено, че евакуацията на жителите, решили да заминат за територията под украински контрол, ще премине през Анапа в Краснодарския край и беларуския град Гомел.

След Арахамия и руският омбудсман Лантратова обяви, че евакуацията е преминала успешно.

По думите ѝ част от евакуираните „заминават за територията на Украйна“, а друга част „пътуват към територията на Руската федерация“.

„Всичко премина без никакви инциденти. И двете страни отбелязаха високото ниво на организация“, добави Лантратова.

„Огромна колона. 25 автобуса, девет линейки, автобуси за лежащо болни. Успяхме да осъществим всичко. Благодаря на първата дама на САЩ, благодаря на всички, които участваха в това събитие.“

⚡️ A third plane carrying residents of occupied Oleshky has landed in Gomel, Belarus



The evacuees flew from Anapa, accompanied by Ukrainian Ombudsman Dmytro Lubinets.



They will later be transported from Gomel to the Novaya Guta border crossing, where they will be able to enter… https://t.co/3Lnv0ykLEx pic.twitter.com/q83fwqnb4Z — NEXTA (@nexta_tv) 31 октомври 2026 г.

Лантратова и Лубинец също благодариха на съпругата на американския президент. Украинският омбудсман изрази надежда, че подобни хуманитарни операции могат да бъдат организирани и за други градове и села.

„Това е отделен случай, който засега трудно може да бъде приложен като модел към целия процес на уреждане на конфликта“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Евакуацията на жителите

Журналистът на Newsmax Алекс Салви, който придружава евакуацията на цивилни жители от Олешки, съобщи, че 11 автобуса с цивилни граждани са потеглили към Украйна, а четири – към Русия. Официалните представители отказват конкретна информация.

Помолиха ме да не съобщавам точните числа за това, което видях в Олешки, поне засега, заради продължаващата операция. С времето със сигурност ще се върнем към тях. Но аз броях автобусите, когато ставаше дума за това кои точно хора напускат Олешки и накъде се отправят. 11 автобуса пътуваха към Украйна, а четири – към Русия“, заяви Салви във видео, публикувано в профила му в X. По думите му много от хората, които са били в автобусите, впоследствие са се качили на самолети и са кацнали в Беларус.

Салви е записал видеото си на фона на колона от автобуси и линейки, която трябва да превози евакуираните от Гомел до Украйна. Журналистът уточнява, че в колоната има 23 линейки.

По-рано беларуската информационна агенция БЕЛТА съобщи, че в Гомел са пристигнали три самолета с евакуирани, а още един е превозил членовете на украинската делегация.

Според оценката на Салви за евакуацията на 750 души, които предварително са се регистрирали, са били осигурени 25 автобуса. Когато колоната пристигнала, и други местни жители поискали да бъдат евакуирани, уточнява журналистът. По думите на Салви на хората, решили да заминат за Русия, е било казано, че ще бъдат откарани в Крим, където ще преминат през процедура по оформяне на необходимите документи. Репортерът посочва, че на желаещите да останат в Русия ще бъде предоставено руско гражданство.

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Около 16:00 ч. местно време Володимир Зеленски съобщи, че евакуираните от Олешки са влезли на територията на Украйна от Беларус.

Руският омбудсман Яна Лантратова обяви предишната вечер, че мисията е приключила, а украинският ѝ колега Дмитро Лубинец съобщи, че всички, които са пожелали да заминат за Украйна, са успели да го направят.

Въпреки това доброволката Ксения Архипова, която помага на жителите на Альошки от 2022 г., разказа пред изданието „Агенция“, че не всички са били евакуирани. По думите ѝ част от жителите на крайните квартали и околните населени места не са били пропуснати през контролно-пропускателните пунктове, а за някои трудноподвижни хора изобщо не е бил изпратен транспорт.

От публикация на съпругата на американския президент в социалната мрежа X става ясно, че повече от 750 души доброволно са решили да напуснат Олешки.

За онези, които са решили да останат в града, подложен на постоянен обстрел, са доставени „няколко десетки тона хуманитарна помощ - хранителни продукти, хигиенни материали и гориво за генератори“, заяви Лантратова.

Колко души са останали в града, намиращ се в т.нар. „зона на унищожение“ (kill zone), също не е известно.

Военният анализатор на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън смята, че Мелания Тръмп е изиграла важна роля в организирането на евакуацията на жителите на окупирания град Олешки. По думите му тя е поддържала преки контакти с украински и руски официални представители, за да постигне необходимите договорености.

Преди това Мелания Тръмп работи и за връщането на украински деца, незаконно изведени от Русия.

Ето защо според анализатора именно Мелания Тръмп заслужава внимание като потенциален носител на Нобеловата награда за мир.