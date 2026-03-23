МВнР призова българите в Близкия Изток незабавно да напуснат

Условията за сигурност са на прага на драматично влошаване, предупреди зам.-министърът Марин Райков

23 Март 2026Обновена
БГНЕС
Според Райков, ако въздушното пространство бъде затворено, българската държава не може да осигури безплатни евакуационни полети за хиляди българи, които биха пренебрегнали предупреждението на МВнР.

Българските граждани в засегнатите от войната държави в Близкия Изток трябва незабавно да се възползват от всяка възможност да напуснат региона. За това предупреди зам.-министърът на външните работи Марин Райков на извънреден брифинг днес.

"Ситуацията в момента се усложнява. Условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха", каза Райков.

Той посочи, че всички желаещи да напуснат, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Райков уточни, че говори за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ливан и Иран.

Зам.-министърът наблегна, че нито една възможност за търговски или граждански полет не бива да се пропуска. Причината е, че в момента МВнР оценява нивото на риск като толкова високо, че в непосредствено бъдеще могат да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път.

"Оставането там е въпрос на лична отговорност и поемане на риск. При ситуация на затворено въздушно пространство българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение", изтъкна Райков, като съобщи, че само в ОАЕ сънародниците ни са 2000 души. И посъветва гражданите да не планират полети с прекачване на летищата в региона.

