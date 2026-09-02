Правителството на Мелони постави рекорд по дълголетие

В Италия, която доскоро беше синоним на политическа нестабилност, първата жена премиер Джорджа Мелони в петък ще е водила едно и също правителство в продължение на 1413 дни - с един повече, отколкото покойният Силвио Берлускони управлява по време на един от четирите си мандата.

Това е рекорд от Втората световна война насам. И вероятно ще засили имиджа на министър-председателя, докато страната, която е имала почти 70 правителства през последните 80 години, се подготвя за парламентарни избори през 2027 г.

Партията „Италиански братя“ (FdI) постоянно оглавява проучванията на общественото мнение и изглежда Мелони е на път да повтори победата си от 2022 г.

Последните обаче усложняват пътя към преизбирането, смята Лоренцо Преляско от социологическия институт YouTrend. Тази година позицията на Мелони бе отслабена от поражението в референдума за съдебната реформа, което показа на гласоподавателите, че „може да съществува алтернативно мнозинство“ на управляващата в момента коалиция, добавя Преляско.

С плановете си за укрепване правомощията на премиера и увеличаване на регионалната автономия, реформата е едно от трите ключови коалиционни обещания, които правителството досега не е успяло да изпълни. А критиците на Мелони твърдят, че резултатите са далеч под очакванията и в други области. Според тях правителството, което се радва на стабилно парламентарно мнозинство, не е успяло да се справи със структурните проблеми, които спират развитието на Италия.

Прогнозите за икономиката на Италия са за слаб растеж от 0,6% през 2026 г., докато реалните заплати са практически без промяна от началото на 90-те години на XX век. Безработицата е спаднала от над 7% до около 5% през последните 4 години, но броят на икономически неактивните хора - онези, които биха могли да работят, но не си търсят работа - остава висок.

Поддръжниците на Мелони изтъкват, че правителството е намалило данъците и същевременно е увеличило данъчните приходи; наложило е фискална дисциплина в силно задлъжнялата страна; и е извоювало за Италия по-видна роля на световната сцена в напрегнат геополитически момент.

В политически план коалицията на Мелони е изложена на риск да загуби избиратели в полза на Роберто Ваначи, бивш генерал, който редовно атакува мигрантите и ЛГБТК+ хората. Неговата партия „Futuro Nazionale“ („Национално бъдеще“) получава около 7% в проучванията и може да се окаже ключов фактор за съставяне на управление догодина.

Но пък управляващият съюз, който включва крайнодясната „Лига“ на Матео Салвини и консервативната „Форца Италия“, е облагодетелстван от вечните вътрешни борби в лявата опозиция и нарастващата избирателна пасивност. Активността на вота през 2022 г. беше около 64% — рекордно ниска, а на европейските избори през 2024 г. спадна под 50%.

„Значителна част от гласоподавателите са наистина разочаровани и гневни“, смята Джовани Орсина, политолог от университета „Luiss“ в Рим. И добавя, че хроничните проблеми на Италия са накарали мнозина да смятат, че „никой не може да реши проблемите им“.

През август Мелони беше освиркана на спортно събитие в южния град Таранто, в който се намира гигантски стоманодобивен завод, засегнат от икономически и екологични предизвикателства, и който правителството се опитва да спаси от фалит. Проучванията показват, че разходите за живот, влошаващата се система на здравеопазването, сигурността и имиграцията са сред основните притеснения на италианците.