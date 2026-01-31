Медия без
Ликът на Мелони се появи в римска базилика

01 Февр. 2026

След приключване на реставрационните дейности в римската базилика „Сан Лоренцо ин Лучина“ посетителите открили, че един от херувимите на фреската е станал поразително подобен на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони.

Работата е била извършена от доброволец без професионално реставраторско образование. Отговаряйки на въпроси относно приликата, той заяви, че не е имал такъв замисъл и не е очаквал подобен резултат.

„Сан Лоренцо ин Лучина“ е една от най-старите и важни църкви в Рим, разположена в историческия център на града. В нея се намират произведения на велики майстори като Бернини и Гуидо Рени.

Професионалните реставратори в Италия изразиха възмущение, че на доброволци е позволено да работят върху обекти с такова голямо културно значение. Според тях дори „невинната“ прилика с политическа фигура е доказателство за промяна на оригиналния художествен замисъл.

В Италия случаят предизвика вълна от шеги в социалните мрежи. Някои потребители наричат херувима „Ангелът на десницата“, докато други се чудят дали следващата реставрация няма да извади наяве и други лица от кабинета.

Все още се обсъжда дали „новият“ облик на херувима ще бъде оставен като туристическа атракция или ще бъде направена нова, професионална реставрация, която да върне оригиналните черти на ангелчето.

