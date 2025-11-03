Медия без
Трима бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим

 Торе деи Конти е частично разрушена по време на реставрационни дейности

Днес, 16:13
Торе деи Конти (Кулата на графовете) е висока 29 метра  и датира от 13-и век.
Трима работници са ранени при срутване на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА.

Инцидентът е станал при реставрационни дейности на Torre dei Conti (Кулата на Графовете) в историческата централна зона на Рим Fori Imperiali (Императорските форуми). При две последователни срутвания кулата е разрушена частично. От развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който е бил откаран в сериозно състояние с мозъчно-черепна травма в близка болница.

Другите двама пострадали работници са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има пожарникарски екипи,  а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

Кулата на графовете е висока 29 метра  и датира от 13-и век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи идната година. Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.

Прокуратурата започна разследване за наранявания поради небрежност. Реставрационните дейност по кулата текат от почти година, като финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост. 

